Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати

Зеленський призначив посла України у США, у США сталася стрілянина в школі, Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років. «Главком» склав добірку новин 27 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський призначив посла України у США

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах».

Зокрема, президент подякував колишньому послу України у США Оксані Маркаровій. «Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України», – зазначив Зеленський.

Що відомо про Стефанішину

Ольга Стефанішина розпочала кар’єру у сфері юриспруденції, де у 2006–2007 роках вела приватну юридичну практику. У 2007 році вона приєдналася до Міністерства юстиції України, де поступово пройшла шлях від керівниці відділу до директорки департаменту європейської інтеграції.

З 2017 року працювала у Секретаріаті Кабміну, очолюючи Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У 2019 році балотувалася до Верховної Ради за списком партії «Українська стратегія Гройсмана», однак мандата не здобула. Наступного року, з січня по червень 2020 року, працювала радницею у юридичній фірмі «Ілляшев та партнери».

4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Стефанішину віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2024 році вона додатково обійняла посаду міністерки юстиції, залишившись при цьому віцепрем’єркою. У сферу її відповідальності входили питання інтеграції України до ЄС і НАТО, а також проведення переговорів із європейськими та американськими партнерами.

У липні 2025 року Стефанішина залишила обидві посади в уряді у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У США сталася стрілянина в школі

У Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Сьогодні, 27 серпня, Кабмін опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону. У ній зазначається, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст постанови.

Постанова запрацює наступного дня після публікації.

Для перетину кордону необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон.

Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

МВС наголошує, що норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

У день народження Івана Франка відійшов у засвіти його правнук

У ніч на 27 серпня помер правнук поета і прозаїка Івана Франка – Петро Галущак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

«З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак – правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-«Асі» Франко та Мирослава Галущака», – йдеться в повідомлені.

Як повідомляє пресслужба музею «Дім Франка», упродовж життя Галущак популяризував спадщину свого прадіда, ставши втіленням гасла «І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!». Він брав участь у багатьох заходах, провів особливу екскурсію, сприяв наповненню фондів музею.

Петро Галущак помер 27 серпня – саме у цей день у 1856 році народився Іван Франко.

Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у львівській спеціалізованій середній школі № 4 з поглибленим вивченням англійської мови, потім – у Львівському політехнічному інституті. Його перша робота – інженер-конструктор на Термоприладі.

Служив в радянській армії, а після повернення працював старшим інженером в Інститут геології та геохімії горючих копалин АН УРСР. Далі працював в пусконалагоджувальних підприємствах обчислювальної техніки. У 1988 році одружився з Олесею Ярош. У подружжя шестеро синів.

З 1990 року і до виходу на пенсію у 2014 році працював на посадах заступника директора та директора різних підприємств. Брав участь у громадських організаціях, був одним із засновників та багаторічних заступників голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».

Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Азербайджанське державне інформаційне агентство (Азертадж).

«Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн, і наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати», – йдеться у заяві.