Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США
фото: РБК-Україна

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати

Зеленський призначив посла України у США, у США сталася стрілянина в школі, Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років. «Главком» склав добірку новин 27 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський призначив посла України у США

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах».

Зокрема, президент подякував колишньому послу України у США Оксані Маркаровій. «Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України», – зазначив Зеленський.

Що відомо про Стефанішину

Ольга Стефанішина розпочала кар’єру у сфері юриспруденції, де у 2006–2007 роках вела приватну юридичну практику. У 2007 році вона приєдналася до Міністерства юстиції України, де поступово пройшла шлях від керівниці відділу до директорки департаменту європейської інтеграції.

З 2017 року працювала у Секретаріаті Кабміну, очолюючи Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У 2019 році балотувалася до Верховної Ради за списком партії «Українська стратегія Гройсмана», однак мандата не здобула. Наступного року, з січня по червень 2020 року, працювала радницею у юридичній фірмі «Ілляшев та партнери».

4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Стефанішину віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2024 році вона додатково обійняла посаду міністерки юстиції, залишившись при цьому віцепрем’єркою. У сферу її відповідальності входили питання інтеграції України до ЄС і НАТО, а також проведення переговорів із європейськими та американськими партнерами.

У липні 2025 року Стефанішина залишила обидві посади в уряді у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У США сталася стрілянина в школі

У Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція.

Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Сьогодні, 27 серпня, Кабмін опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону. У ній зазначається, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст постанови.

Постанова запрацює наступного дня після публікації.

Для перетину кордону необхідно мати:

  • Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон.
  • Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

МВС наголошує, що норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

У день народження Івана Франка відійшов у засвіти його правнук

У ніч на 27 серпня помер правнук поета і прозаїка Івана Франка – Петро Галущак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

«З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак – правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-«Асі» Франко та Мирослава Галущака», – йдеться в повідомлені.

Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня фото 1
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня фото 2

Як повідомляє пресслужба музею «Дім Франка», упродовж життя Галущак популяризував спадщину свого прадіда, ставши втіленням гасла «І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!». Він брав участь у багатьох заходах, провів особливу екскурсію, сприяв наповненню фондів музею.

Петро Галущак помер 27 серпня – саме у цей день у 1856 році народився Іван Франко.

Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня фото 3
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня фото 4

Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у львівській спеціалізованій середній школі № 4 з поглибленим вивченням англійської мови, потім – у Львівському політехнічному інституті. Його перша робота – інженер-конструктор на Термоприладі.

Служив в радянській армії, а після повернення працював старшим інженером в Інститут геології та геохімії горючих копалин АН УРСР. Далі працював в пусконалагоджувальних підприємствах обчислювальної техніки. У 1988 році одружився з Олесею Ярош. У подружжя шестеро синів.

З 1990 року і до виходу на пенсію у 2014 році працював на посадах заступника директора та директора різних підприємств. Брав участь у громадських організаціях, був одним із засновників та багаторічних заступників голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».

Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Азербайджанське державне інформаційне агентство (Азертадж).

«Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн, і наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати», – йдеться у заяві.

Читайте також:

Теги: США Ільхам Алієв посол кордон Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США народилася «найстаріша» дитина з ембріона
У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона
31 липня, 13:55
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
30 липня, 19:57
Президент США приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
8 серпня, 19:57
Проблеми зі здоров'ям у Трампа уже не приховати
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
5 серпня, 10:38
Пем Бонді доручила Мін’юсту розпочати слухання щодо адміністрації Обами
Генпрокурорка США ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами
5 серпня, 07:58
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
5 серпня, 13:21
Нерухомість на березі океану завжди є найціннішою власністю, наголосив американський президент
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
11 серпня, 20:00
Як зазначила речниця Білого дому, США можуть надати Україні допомогу в питанні оборони неба
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США
19 серпня, 21:25
Штати не зупиняли постачання зброї
США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
24 серпня, 23:53

Соціум

Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
РФ допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
РФ допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах
Американська авіакомпанія планує більше заробляти на повних пасажирах
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
47K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2500
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2164
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1873
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua