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У Японії через тайфун загинуло щонайменше шестеро людей, сотні будівель пошкоджено

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Японії через тайфун загинуло щонайменше шестеро людей, сотні будівель пошкоджено
Закон про допомогу при стихійних лихах було застосовано загалом до 25 муніципалітетів
фото: Reuters

Наразі пошкоджено понад 470 будівель

У Японії внаслідок сильних опадів, спричинених тайфуном «Дуцзюань», загинули шестеро людей, ще щонайменше шестеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Japan Times.

Кабінет міністрів повідомив, що станом на вівторок закон про допомогу при стихійних лихах було застосовано загалом до 25 муніципалітетів у зв’язку з сильними дощами, спричиненими тайфуном «Дуцзянь».

У Японії через тайфун загинуло щонайменше шестеро людей, сотні будівель пошкоджено фото 1
фото: Reuters

Поліція, пожежники та Сили самооборони проводять пошукові операції в префектурах Чіба та Канагава, де серія зсувів завалила житлові будинки. Наразі збитки, завдані житловим будинкам, охоплюють понад 470 будівель у префектурах Канагава, Чіба та Ібаракі.

За даними Токійської електромережі, станом на 16:30 без електропостачання залишалися близько 42 260 домогосподарств у чотирьох префектурах, причому переважна більшість відключень припадала на префектуру Чіба. Про відключення також повідомлялося в префектурах Канагава, Яманасі та Сідзуока.

У Японії через тайфун загинуло щонайменше шестеро людей, сотні будівель пошкоджено фото 2
фото: Reuters

Залізничні оператори також призупинили або скасували деякі рейси.

Нагадаємо, 28 липня на острові Кюсю стався один із найпотужніших землетрусів у Японії за останнє десятиліття. За даними Reuters, поштовхи магнітудою 7,1 спричинили масштабні руйнування, перебої з електропостачанням і пожежі в окремих районах.

Теги: стихійні лиха Японія

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