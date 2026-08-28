Федоров працевлаштувався в Італії

Федоров разом із командою розпочав міжнародну поїздку

Ексміністр оборони Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

Федоров зауважив, що разом із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку проєктів у сфері цифровізації та defense tech.

фото: Михайло Федоров/Telegram

«Перша зустріч – з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», – зауважив ексміністр оборони.

Під час зустрічі Федоров та Крозетто обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

«Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами. Водночас мій головний фокус незмінний – продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси», – додав ексміністр оборони.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

Згодом колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що провести вибори в країні цілком реально, попри війну, і не став заперечувати можливу участь у майбутніх президентських виборах.