У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи

Дніпро та Павлоград атакували безпілотники

У ніч на 8 листопада російська окупаційна арамія вдарила по Дніпропетровщині безпілотниками, передає «Главком».

Як відомо, ворог масовано атакував БпЛА Павлоград. Місцеві мешканці написали, що місто вже дві доби без світла, води, опалення і під постійними обстрілами.

Пізніше вибухи пролунали у Дніпрі. Повітряни сили попереджали про загрозу БпЛА.

Крім того, місцева група, яка повідомляє про відключення світла у Дніпрі та області після вибухів написала, що ймовірно, 8 листопада, у суботу, оновляться графіки.

Повідомлялося, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

«Главком» писав, що увечері 5 листопада російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди.