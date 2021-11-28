Фіала очолив уряд Чехії

Мілош Земан призначив лідера коаліції «Разом» Петра Фіалу головою уряду

Президент Чехії Мілош Земан призначив лідера коаліції «Разом» Петра Фіалу головою нового уряду. Про це повідомляє Czech Radio.

Урочиста церемонія відбулася у неділю, 28 листопада, у заміській резиденції глави держави у містечку Лани біля Праги.

Оскільки у президента Земана коронавірус, церемонія відбувалася з певними обмеженнями. Земана відокремили від Фіали скляним боксом.

Právě teď jsem v Lánech, kde mě prezident Zeman jmenoval předsedou vlády. pic.twitter.com/0PtRLq3oPw — Petr Fiala (@P_Fiala) November 28, 2021

Поки не зрозуміло, коли президент Чехії призначить решту міністрів. Фіала вже відрекомендував йому пропонований склад уряду із 18 членів. Земан сказав, що одразу розпочне переговори з кандидатами, заявивши, що процес може бути завершено до 13 грудня.

До слова, президент Чехії Мілош Земан, якого госпіталізували у жовтні, наразі не в змозі повністю виконувати своїх обов'язків. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на главу консиліуму медиків Томаша Зіму.

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За даними агентства, лікарі відзначили покращення стану здоров'я глави держави, але вважають, що йому краще залишатися у лікарні. Зіма також не розповів, коли Земана буде виписано.

Земана госпіталізували 10 жовтня. Директор медзакладу і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.