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Троє артистів Львівської опери не повернулися до України з гастролей

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Троє артистів Львівської опери не повернулися до України з гастролей
У театрі проводять службове розслідування та обіцяють згодом прокоментувати ситуацію
фото: lvivconvention.com.ua

Колектив Львівської опери гастролював у Фінляндії, однак троє артистів вирішили не повертатися додому

Троє артистів Львівської опери не повернулися разом з колективом до України з гастролей у Фінляндії. Про це пише видання Zaxid.

Протягом трьох тижнів, з 8 до 22 лютого, балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса. Однак з гастролей не повернулися провідний соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха-Рома, а також артист балету Богдан Ключник.

Сторінки артистів,які не повернулися до України, видалили із сайту Львівської опери
Сторінки артистів,які не повернулися до України, видалили із сайту Львівської опери

Їхні імена зникли також і з сайту театру – тепер на сторінках усіх трьох артистів, де раніше були фото та інформація про них написано: «404 Сторінка не існує або була видалена!». У театрі проводять службове розслідування та обіцяють згодом прокоментувати ситуацію.

«Станом на зараз у нас проводиться службове розслідування і всі коментарі ми зможемо надати після його закінчення. В цій ситуації треба дуже добре розібратися і потім виступити із виваженою відповіддю. Поки що ми в процесі», – розповіла виданню «УП» керівниця PR-відділу Львівської опери Аліна Плахтієнко.

Андрій Михаліха
Андрій Михаліха
Юлія Михаліха-Рома
Юлія Михаліха-Рома
Богдан Ключник
Богдан Ключник

Зазначається також, що всі троє артистів повідомили про своє рішення колег і попрощались з ними онлайн. В акаунтах артистів у соцмережах жодної інформації про це немає.

До слова, український журналіст і ведучий «24 каналу» Олексій Печій виїхав із України у закордонне відряження, після чого заявив, що вже не повернеться назад. Він отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив із 14 до 15 грудня. Однак після завершення заходу журналіст не повернувся до України. Після хвилі обурення Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Мовляв, «продовжить інформаційну війну за Україну», але перебуваючи в одній із країн Європи.

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Теги: Фінляндія театр артист

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