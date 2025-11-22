Президент Польщі відреагував на мирний план Трампа

Навроцький наголосив, що не варто забувати про те, хто є агресором

Польський лідер наголосив: не варта забувати про те, що жертвою агресії стала Україна

Будь-який мирний план для України має бути прийнятий у Києві. «Вирішальний голос» у переговорах повинен бути за українцями. Як інформує «Главком», про це президент Польщі Кароль Навроцький заявив у коментарі The Guardian.

«Саме Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах», – висловився польський лідер.

«Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і залишається Російська Федерація», – додав Навроцький.

Прем’єр Польщі Дональд Туск також висловився про «мирний план» для України. Зокрема, він наголосив, що усі переговори про мир мають відбуватися за безпосередньої участі України.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.