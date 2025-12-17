Головна Світ Політика
Репараційний кредит для України. Китай утримався від оцінок плану ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Репараційний кредит для України. Китай утримався від оцінок плану ЄС
Китай стверджує, що має «послідовну та чітку» позицію щодо війни в Україні
фото: МЗС Китаю

Речник китайського МЗС наголосив, що Пекін виступає проти односторонніх санкцій

Китай утримався від оцінок намірів Європейського Союзу використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС КНР Ґо Цзякунь, якого цитує «Укрінформ».

«Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою безпеки ООН», – сказав посадовець, відповідаючи на запитання, чи не підірве довіру Китаю до інвестиційного клімату Євросоюзу можливе використання заморожених російських активів на користь України.

Дипломат зауважив, що позиція Китаю в питанні російсько-української війни «послідовна і чітка». Пекін сподівається на якнайшвидше досягнення сторонами справедливої і обов’язкової мирної угоди.

«Ми закликаємо всі сторони створювати позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів і політичного вирішення української кризи, а не навпаки», – зазначив речник зовнішньополітичного відомства Китаю.

При цьому дипломат не згадав жодним словом про заморожені в ЄС російські активи, не висловив оціночних суджень із приводу їх можливого використання для потреб України та уникнув відповіді на запитання про довіру Китаю до фінансової системи Євросоюзу.

Нагадаємо, Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Як повідомлялося, Україна розраховує отримати €45 млрд до 2026 року коштом заморожених активів РФ. 12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження €210 млрд російських активів.

До слова, рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями). Зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України. Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.

Теги: Китай Європейський Союз

