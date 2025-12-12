Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
На людей чекає коридор рекордно спекотних років
фото із відкритих джерел

Ключовим чинником екстремальних погодних явищ є рекордне нагрівання світового океану

Згідно з прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік майже напевно увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень, поступаючись лише рекордному 2024 року. Як пише «Главком» з посиланням на дані C3S, цей рік ознаменує завершення першого трирічного періоду (2023-2025), коли середня глобальна температура стабільно перевищувала критичну позначку 1.5C від доіндустріального рівня. Це є порогом, який науковці вважають життєво важливим для обмеження катастрофічних наслідків зміни клімату.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) та Copernicus, 2023, 2024 та 2025 роки сформували найгарячіший трирічний період за всю історію метеорологічних спостережень. Останнє десятиліття, таким чином, стало найспекотнішим. Хоча світ ще не порушив довгострокову ціль Паризької угоди (яка стосується середньої температури протягом 30 років), той факт, що індивідуальні роки та місяці, а тепер і трирічний період, стабільно перевищують 1.5C, свідчить про прискорення темпів кліматичної кризи.

Ключовим чинником екстремальних погодних явищ є рекордне нагрівання світового океану. У Південній та Південно-Східній Азії фіксувалася наймасштабніша кліматична катастрофа року (ймовірно, йдеться про руйнівні циклони чи повені). В Іспанії та інших регіонах спостерігалися лісові пожежі безпрецедентної руйнівної сили.

Ці тривожні прогнози прозвучали відразу після кліматичного саміту COP30, де уряди не змогли узгодити суттєві нові зобов'язання щодо скорочення викидів. Фахівці зазначають, що причиною цього стали загострені геополітичні протиріччя, які вкотре відклали прийняття рішень, необхідних для стримування глобального потепління.

До слова, чим пізніше світ досягне нульових викидів (Net Zero), тим спекотнішими, тривалішими та частішими ставатимуть теплові хвилі. Нове дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Climate, шокує висновком: навіть після досягнення Net Zero, теплові хвилі не повернуться до доіндустріального рівня щонайменше протягом 1000 років.

Читайте також:

Теги: катастрофа клімат спека наука обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
24 листопада, 12:38
«Укрпошта» відмовила переказати 1000 грн на фонд
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала
28 листопада, 16:07
Наразі головною науково-дослідною установою ЗСУ є Центральний науково-дослідний інститут
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
5 грудня, 20:19
Декількох видів продукціх може не стати через кліматичні зміни
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
12 листопада, 08:24
Президент Ірану оголосив про необхідність перенести столицю з Тегерана
Президент Ірану запропонував перенести столицю з Тегерану через критичну проблему
21 листопада, 16:09
День па́м'яті жертв голодомо́рів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада
22 листопада на Печерську буде перекрито рух через проведення державних заходів
21 листопада, 16:06
Громадян закликають звернути увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись
Світла буде більше: «Укренерго» повідомило графіки на 23 листопада
22 листопада, 19:37
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29

Соціум

Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
У Хорватії перекинувся човен із мігрантами: загинула людина
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Вибухи у Смоленську: яскраве сяйво в районі ТЕЦ (відео)
Дрони атакували Твер (фото, відео)
Дрони атакували Твер (фото, відео)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua