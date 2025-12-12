Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень

Ключовим чинником екстремальних погодних явищ є рекордне нагрівання світового океану

Згідно з прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік майже напевно увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень, поступаючись лише рекордному 2024 року. Як пише «Главком» з посиланням на дані C3S, цей рік ознаменує завершення першого трирічного періоду (2023-2025), коли середня глобальна температура стабільно перевищувала критичну позначку 1.5C від доіндустріального рівня. Це є порогом, який науковці вважають життєво важливим для обмеження катастрофічних наслідків зміни клімату.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) та Copernicus, 2023, 2024 та 2025 роки сформували найгарячіший трирічний період за всю історію метеорологічних спостережень. Останнє десятиліття, таким чином, стало найспекотнішим. Хоча світ ще не порушив довгострокову ціль Паризької угоди (яка стосується середньої температури протягом 30 років), той факт, що індивідуальні роки та місяці, а тепер і трирічний період, стабільно перевищують 1.5C, свідчить про прискорення темпів кліматичної кризи.

Ключовим чинником екстремальних погодних явищ є рекордне нагрівання світового океану. У Південній та Південно-Східній Азії фіксувалася наймасштабніша кліматична катастрофа року (ймовірно, йдеться про руйнівні циклони чи повені). В Іспанії та інших регіонах спостерігалися лісові пожежі безпрецедентної руйнівної сили.



Ці тривожні прогнози прозвучали відразу після кліматичного саміту COP30, де уряди не змогли узгодити суттєві нові зобов'язання щодо скорочення викидів. Фахівці зазначають, що причиною цього стали загострені геополітичні протиріччя, які вкотре відклали прийняття рішень, необхідних для стримування глобального потепління.

До слова, чим пізніше світ досягне нульових викидів (Net Zero), тим спекотнішими, тривалішими та частішими ставатимуть теплові хвилі. Нове дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Climate, шокує висновком: навіть після досягнення Net Zero, теплові хвилі не повернуться до доіндустріального рівня щонайменше протягом 1000 років.