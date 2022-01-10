У двох департаментах країни оголошена тривога

Франція готується до повеней через дощі і сніг. Два департаменти оголосили високий рівень тривоги. Про це повідомляє Le Figaro.

Агентство La Chaîne Météo оголосило «червоний рівень тривоги» в двох департаментах на південному заході Франції, постраждалих від дуже сильних дощів. Накопичення рясних опадів загрожують повеням або навіть затопленням в атлантичних Піренеях і Ланди.

У той же час Верхні Піренеї, Верхня Гаронна, Ар'єж і Жер оголосили «помаранчевий» рівень небезпеки.

Гав д'Олорон, річка, яка тече з Піренеїв в Ланди і Атлантичні Піренеї, може зіткнутися з дуже значними переливами з ранку понеділка, повідомили метеорологи.

У горах на висоті близько 1500 метрів очікується від 20 до 50 см снігу і до 1,5-2 метрів снігу на висоті 2300 м над рівнем моря у вівторок вранці. Така негода може викликати сходження лавин. Розтанувши, цей сніг призведе до повеней, від чого можуть постраждати найближчі до гір регіони.

Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.

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