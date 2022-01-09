У Казахстані стріляють, повінь на Закарпатті, у Тищенка – Великдень. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Увага українців цього святкового тижня прикута до Казахстану, де тривають заворушення та куди Росія під виглядом «миротворців» ввела свої війська. Обговорювали також дозвіл МОЗ робити бустерне щеплення від Covid-19 усім охочим і стихію на Закарпатті. Курйозом тижня стала обмовка «слуги народу» Миколи Тищенка, котрий у різдвяному привітанні написав, що Христос воскрес. «Главком» зібрав для вас головні новини за останні сім днів.

Італія утримує українського режисера у СІЗО за запитом Росії

Головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука утримують в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії. Про це стало відомо у понеділок, 3 січня. На той момент режисер був за ґратами уже більше двох тижнів.

39-річного Лавренчука звинувачують за статтею «Шахрайство у великому розмірі» кримінального кодексу РФ. При цьому не уточнюється, у чому суть звинувачень.

Євген Лавренчук започаткував Польський театр у Москві. У російській столиці він ставив спектаклі, а також продавав курси з «акторської майстерності, типології особистості, сценічного руху та вокального розкріпачення».

Євген Лавренчук. Фото з відкритих джерел

Український журналіст Цимбалюк поїхав із Росії через погрози

Український журналіст та кореспондент агентства «Уніан» Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві, залишив територію Росії після виклику на допит до місцевої прокуратури, його звинувачують в екстремізмі.

На цькування журналіста в Росії вже відреагував український МЗС.

Роман Цимбалюк був єдиним акредитованим в Росії українським журналістом. Раніше росЗМІ повідомили, що Цимбалюку в Росії інкримінують збудження ненависті та ворожнечі до росіян.

Повінь на Закарпатті: обстановка стабілізувалася

У Закарпатській області триває ліквідація наслідків негоди, обстановка стабілізувалася. Залишаються підтопленими п’ять домогосподарств у Тячівському районі (село Російське поле) та близько 450 га сільгоспугідь у Хустському районі. Також частково відсутнє електропостачання у одному населеному пункті – селі Теребля Тячівського району. Проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затопило сотні гектарів сільгоспугідь.

«Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове зганьбився. Цього разу він привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес, пише «РБК-Україна». Привітання Тищенко опублікував на Facebook.

Нардеп виклав текст колядки, але в кінці, замість вітати із народженням Сина Божого, написав «Христос Воскрес!», тобто переплутав Різдво з Великоднем.





Президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Таку заяву він зробив 7 січня під час звернення до народу.

Токаєв заявив, що, мовляв, Казахстан «має справу з іноземними бандитами», а протестувальників він традиційно назвав – «вбивцями та злочинцями». З його слів, начебто на Алмати «напало 20 тисяч бандитів».

У Казахстані ширяться повідомлення про загибель мирних мешканців, зокрема, дітей.





На водіїв чекають нові штрафи: на дорогах з’являться «розумні» камери

У 2022 році на дорогах України вперше з’являться «розумні» камери. Вони зможуть виписувати «листи щастя» не тільки за перевищення швидкості.

Зараз камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості. Але найближчим часом вони навчаться розпізнавати й інші порушення правил дорожнього руху. Про це ще минулого року повідомляв Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх українців віком від 18 років. Відповідний наказ підписав міністр Віктор Ляшко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Міністр також запевнив, що вакцини для цього вистачить.

За словами очільника МОЗу, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцинація є причиною появи нових штамів Covid-19. Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма» та «Омікрон» відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу», – зазначили у ВООЗ.

Адвокат Порошенка оприлюднив докази арешту активів «Прямого» та «5 каналу»

Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», а також відповідний витяг з прокурорського клопотання. Про це Головань повідомив у Facebook.

«Не арештовували, брешуть, активів «Прямого» і «5 каналу». Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і «очєпятками» переписала. А там чорним по білому: ДП «ТРК» НБМ – Запоріжжя» та ТОВ Телекомпанія «Автор ТВ». Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів», – ідеться у повідомленні.

Пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення»

Пісня «Шум» українського гурту Go_A, з якою вони брали участь у «Євробаченні-2021», потрапила у трійку найкращих композицій за всю історію пісенного конкурсу.

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