Повінь в Омані та Ірані: вулиці затоплені, є жертви (відео)

У Маскаті всього за кілька годин випало 110 мм дощу, що відповідає рівню опадів за два місяці

У Омані та Ірані пройшли потужні дощі, які спричинили смертельні повені. Жертвами стихії стали вже понад 10 осіб. Про це повідомляє The Watchers.

Сильні дощі також торкнулися Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Кувейт, Пакистан і Афганістан.

Як повідомляється, в Маскаті всього за кілька годин випало 110 мм дощу, що відповідає рівню опадів за два місяці.

У постраждалих регіонах зареєстровані великі руйнування. На кадрах, опублікованих в соцмережах, видно, як потоки води буквально зносять все на своєму шляху, а по вулицях пливуть автомобілі.

4 січня Іранський Червоний Хрест повідомив, що близько 20 тис. людей постраждали в 17 провінціях Ірану. За даними синоптиків, проливні дощі триватимуть до кінця цього тижня, повідомляє Aljazeera.

Нагадаємо, у Туреччині снігопад заблокував понад 260 доріг.

Раніше повідомлялося, що на Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев.

Також у Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

На північному заході Саудівської Аравії поблизу міста Табук випав сніг, що є великою рідкістю для Аравійського півострова. У Табук попрямували туристи та місцеві жителі, щоб побачити унікальне для регіону явище. Місцеві жителі зустріли снігопад піснями та танцями.

Нагадаємо, Україну до Різдва очікують справжні погодні гойдалки, які запам'ятаються відлигою та різкими нічними морозами до -12 градусів.