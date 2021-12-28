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    Радник Байдена хоче зробити обов’язковою Covid-вакцинацію для авіапасажирів

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    Адміністрація Байдена раніше відмовлялася від обов&rsquo;язкової вакцинації пасажирів внутрішніх авіарейсів - Радник Байдена хоче зробити обов’язковою Covid-вакцинацію для авіапасажирів
    Адміністрація Байдена раніше відмовлялася від обов’язкової вакцинації пасажирів внутрішніх авіарейсів
    фото з відкритих джерел

    Поки що у США підтвердження вакцинації вимагають лише від іноземців, котрі прилітають до країни

    Головний інфекціоніст США, медичний радник глави Білого дому Ентоні Фаучі пропонує запровадити обов'язкові Covid-щеплення для пасажирів внутрішніх авіарейсів. Про це Фаучі висловив в інтерв’ю MSNBC.

    За його словами, це має сприяти підвищенню рівня вакцинації у США, а також забезпечити надійніший захист пасажирів під час перельотів.

    «Коли ви робите вакцинацію обов'язковою, це ще один стимул для людей пройти щеплення, - сказав Фаучі. - Думаю, для внутрішніх рейсів це слід серйозно розглянути».

    Адміністрація Байдена раніше відмовлялася від обов’язкової вакцинації пасажирів внутрішніх авіарейсів, указуючи, що такий крок може спричинити безліч логістичних та юридичних проблем.

    Поки що у США підтвердження вакцинації вимагають лише від іноземців, котрі прилітають до країни. Громадяни та постійні жителі Штатів повинні пред'явити лише негативний результат тестування, зробленого за добу до посадки в літак. Для внутрішніх перельотів не встановлено й такої вимоги.

    Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом.

    Також голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.

    Як відомо, вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон».

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    Теги: США літак авіаперевезення коронавірус
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    Радник Байдена хоче зробити обов’язковою Covid-вакцинацію для авіапасажирів