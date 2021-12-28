Радник Байдена хоче зробити обов’язковою Covid-вакцинацію для авіапасажирів
Поки що у США підтвердження вакцинації вимагають лише від іноземців, котрі прилітають до країни
За його словами, це має сприяти підвищенню рівня вакцинації у США, а також забезпечити надійніший захист пасажирів під час перельотів.
«Коли ви робите вакцинацію обов'язковою, це ще один стимул для людей пройти щеплення, - сказав Фаучі. - Думаю, для внутрішніх рейсів це слід серйозно розглянути».
Адміністрація Байдена раніше відмовлялася від обов’язкової вакцинації пасажирів внутрішніх авіарейсів, указуючи, що такий крок може спричинити безліч логістичних та юридичних проблем.
Поки що у США підтвердження вакцинації вимагають лише від іноземців, котрі прилітають до країни. Громадяни та постійні жителі Штатів повинні пред'явити лише негативний результат тестування, зробленого за добу до посадки в літак. Для внутрішніх перельотів не встановлено й такої вимоги.
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