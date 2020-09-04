ВООЗ пропонує надати певним групам населення пріоритет у вакцинації від Covid-19



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У ВООЗ вважають, що насамперед необхідно вакцинувати працівників ключових сфер суспільства та осіб, яким загрожує підвищений ризик захворювання

«Націоналізм з вакциною розтягне проблему, а не вкоротить її», – пояснив очільник ВООЗ

Майбутня вакцина від коронавірусу в цілях ефективності повинна в першу чергу розподілятися не серед жителів конкретних країн, а серед певних груп населення по всьому світу.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

За його словами, насамперед необхідно вакцинувати працівників ключових сфер суспільства та осіб, яким загрожує підвищений ризик захворювання, включаючи літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

«Першочерговий пріоритет – вакцинація певних (груп, – ред.) у всіх країнах, ніж усього населення в деяких країнах. Це не просто моральний імператив або імператив в галузі охорони здоров'я, а також економічний імператив», – зазначив він.

За словами очільника ВООЗ, якщо вірус продовжить вбивати людей в країнах з низьким або середнім рівнем доходів, то економічне відновлення виявиться під загрозою.

«Націоналізм з вакциною розтягне проблему, а не вкоротить її», – пояснив Гебрейесус.

Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

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Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.