Франція виводить на вулиці 45 тисяч поліцейських: яка причина

Франція посилює заходи безпеки у День взяття Бастилії

Влада Франції посилить заходи безпеки під час святкування Дня взяття Бастилії, щоб уникнути заворушень. На вулицях країни чергуватимуть 45 тисяч поліцейських і 34 тисячі вогнеборців. Про це повідомляє France 24.

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Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що у ніч проти 14 липня в країні розгорнуть таку ж кількість поліцейських, як було в найскладніші дні нещодавніх заворушень. «Чого ми намагаємося уникнути - це відродження цих насильницьких епізодів за допомогою превентивних заходів, а також за рахунок збільшення присутності поліції на вулицях», - заявив він.

За словами Дарманіна, поліція матиме «спеціальне обладнання», щоб запобігати насильству.

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Нагадаємо, 27 червня одразу декілька регіонів Франції охопили масові протести. Вони почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його. На фоні вбивства відбулись заворушення, які вилились в погроми та насильство до поліцейських. В найгарячіші ночі протестів на вулицях Франції чергувало понад 45 тисяч поліцейських.

Також нагадаємо, що днями в Єлисейський палац, який є резиденцією президента Франції Еммануеля Макрона, надійшов лист з відрубаним людським пальцем.