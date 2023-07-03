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Заворушення у Франції: бабуся застреленого юнака звернулася до протестувальників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заворушення у Франції: бабуся застреленого юнака звернулася до протестувальників
У Франції шостий день поспіль тривають протести
фото: Mohhamed Badra / PAP/EPA

Жінка закликала учасників протестів зупинити погроми 

Бабуся 17-річного Наеля, застреленого поліцейським, закликала припинити заворушення, які тривають уже шостий день поспіль. Про це повідомляє Euronews.

Жінка попросила учасників заворушень припинити бити вітрини магазинів, не трощити школи й автобуси.

«Я кажу людям, які руйнують речі: зупиніться. Не бийте вікна, не трощіть школи, не трощіть автобуси. Зупиніться, це ж мами в автобусах, це ж мами, які гуляють на вулиці», – закликала бабуся 17-річного Наеля в ефірі BFM-TV.

Жінка сказала, що зла на двох поліцейських, які того трагічного дня зупинили Наеля і через непокору вдарили двома прикладами по голові, після чого один із них вистрілив хлопцеві просто в серце, хоча, за словами родички загиблого, міг би вистрілити в ногу чи руку, щоб не забирати життя.

Також бабуся висловила шок через збір коштів в інтернеті на користь поліцейського, який зробив смертельний постріл.

«У мене серце болить. Він забрав у мене онука. Ця людина має заплатити, як і всі інші. Ті, хто порушує закон і б'є поліцейських, також будуть покарані. Я вірю у справедливість. Я вірю у справедливість», – заявила вона.

Нагадаємо, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець не скорився і спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Як повідомлялося, у неділю поліція затримала понад тисячу осіб. Також уночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз.

Раніше, у ніч із п’ятниці на суботу було затримано понад 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано в суботу вдень. Також зареєстровано 2560 пожеж на дорогах загального користування, згоріло 1350 автомобілів, а також було 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях. Через внутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня.

Теги: протест Франція

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