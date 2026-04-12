Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах

glavcom.ua
Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині
фото: x.com/EmmanuelMacron

Французький президент наголосив на значенні результатів виборів для Європи

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з лідером угорської опозиції Петером Мадяром та привітав його з перемогою на парламенстських виборах. Про це Макрон повідомив після контакту з угорським політиком, пише «Главком».

«Я щойно провів розмову з Петером Мадяром, щоб привітати його з перемогою в Угорщині!», – написав Макрон.

Французький президент також наголосив на значенні результатів виборів для Європи.

«Франція вітає перемогу демократичної участі, прихильність угорського народу до цінностей Європейського Союзу та місця Угорщини в Європі. Разом просуваймо більш суверенну Європу заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та нашої демократії», – підсумував він.

Зауважимо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Будапешті звернувся до своїх прихильників та підтвердив, що привітав партію «Тиса» та її лідера Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах і фактично визнав зміну влади.

У своїй заяві Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними, попри те, що підрахунок голосів ще триває. Раніше лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що Орбан особисто зателефонував йому та привітав із перемогою.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

