Макрон привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині

Французький президент наголосив на значенні результатів виборів для Європи

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з лідером угорської опозиції Петером Мадяром та привітав його з перемогою на парламенстських виборах. Про це Макрон повідомив після контакту з угорським політиком, пише «Главком».

«Я щойно провів розмову з Петером Мадяром, щоб привітати його з перемогою в Угорщині!», – написав Макрон.

Французький президент також наголосив на значенні результатів виборів для Європи.

«Франція вітає перемогу демократичної участі, прихильність угорського народу до цінностей Європейського Союзу та місця Угорщини в Європі. Разом просуваймо більш суверенну Європу заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та нашої демократії», – підсумував він.

Зауважимо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Будапешті звернувся до своїх прихильників та підтвердив, що привітав партію «Тиса» та її лідера Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах і фактично визнав зміну влади.

У своїй заяві Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними, попри те, що підрахунок голосів ще триває. Раніше лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що Орбан особисто зателефонував йому та привітав із перемогою.

Нагадаємо, в Угорщині закрилися дільниці для голосування на парламентських виборах. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.