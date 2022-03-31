Російська оперна співачка зреклася Путіна та засудила війну з Україною

Оперна співачка, яка має славу улюблениці Путіна, записала звернення щодо російського вторгнення в Україну

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах, отримала від нього нагороди і фотографувалася з атрибутами так званої «Новоросії» в окупованому Донецьку, вирішила публічно засудити війну з Україною.

Співачка написала у заяві, опублікованій у Facebook, що вона «чітко засуджує війну з Україною», та її думки з жертвами цієї війни та їхніми сім’ями.

«Я категорично засуджую війну в Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка – я не є членом жодної політичної партії і не є союзником жодного російського лідера. Я визнаю і шкодую, що мої минулі дії чи висловлювання могли бути неправильно витлумачені», – написала Нетребко.

Вона запевняє, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів, зокрема на церемонії її нагородження та на відкритті Олімпіади.

«Щодо іншого, я ніколи не отримувала фінансової підтримки від російського уряду, живу в Австрії і є її податковим резидентом. Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво», – переконує Нетребко і обіцяє відновити свої виступи, та почати робити це в Європі.

Але далеко не всі позитивно оцінили такі слова артистки та звинуватили її у корисливих цілях. Справа в тому, що через її підтримку Путіна та внаслідок російського вторгнення в Україну Анну Нетребко звільнили скрізь, де тільки можна. Зокрема – з Metropolitan Opera, також із нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala, Баварська державна опера, вона виключена зі списку артистів німецького лейблу. Тому таку зміну курсу риторики люди розцінюють лише як крок, щоб знову почати працювати.

28 лютого, через чотири дні після початку російського вторгнення в Україну, провідний театр США, один з центрів світової музичної культури Метрополітен-опера розірвав співпрацю з Нетребко. У заяві театру було вказано, що про ніяку співпрацю не може йти мова, допоки Росія не припинить війну та не покриє збитки, завдані Україні.

Нагадаємо, у 2014 році Нетребко зробила пожертву на оперний театр у Донецьку, а після того разом із Олегом Царьовим сфотографувалася із «прапором Новоросії».

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