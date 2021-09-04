  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Google заблокував акаунти співробітників афганського уряду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Розкриття даних, що&nbsp;міститься у пошті, надало&nbsp;б талібам інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів і&nbsp;іноземних партнерів - Google заблокував акаунти співробітників афганського уряду

    Розкриття даних, що міститься у пошті, надало б талібам інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів і іноземних партнерів

    Фото з відкритих джерел

    Таліби намагаються отримати доступ до електронної пошти колишніх чиновників

    Американська компанія Google тимчасово заблокувала облікові записи електронної пошти уряду Афганістану. Як повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, представники радикального руху «Талібан» намагаються отримати доступ до електронних листів і цифрових документів, що зберігаються на серверах.

    За даними агентства, мова йде про приблизно про два десятки акаунтів урядових органів Афганістану, включаючи облікові записи міністерств фінансів, промисловості і вищої освіти. Присвоєння інформації, що міститься там, надало б талібам інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів і іноземних партнерів.

    Корпорація Alphabet, якій належить компанія Google, не підтвердила блокування облікових записів уряду, проте заявила, що »приймає тимчасові заходи для захисту відповідних акаунтів».

    24 серпня газета Politico писала, що бойовики «Талібану» після встановлення контролю над Афганістаном зможуть отримати доступ до баз даних колишнього уряду країни і використовувати отриману інформацію для відстеження афганців, які допомагали США в роки військової кампанії. За її даними, в урядових базах зберігається інформація про фінансовані з-за кордону проєкти, пов’язані з ними особи, біометричні дані громадян, податкова звітність тощо.

    Нагадаємо, радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером. Одна з провідних країн світу готова інвестувати в Афганістан.

    До слова, Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту.

    Як повідомлялося, в Афганістані назвали умови, за яких жінкам дозволять доступ жінок до освіти і роботи.

    Теги: Google Афганістан Талібан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Google заблокував акаунти співробітників афганського уряду