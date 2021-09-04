Google заблокував акаунти співробітників афганського уряду

Розкриття даних, що міститься у пошті, надало б талібам інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів і іноземних партнерів

Таліби намагаються отримати доступ до електронної пошти колишніх чиновників

Американська компанія Google тимчасово заблокувала облікові записи електронної пошти уряду Афганістану. Як повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, представники радикального руху «Талібан» намагаються отримати доступ до електронних листів і цифрових документів, що зберігаються на серверах.

За даними агентства, мова йде про приблизно про два десятки акаунтів урядових органів Афганістану, включаючи облікові записи міністерств фінансів, промисловості і вищої освіти. Присвоєння інформації, що міститься там, надало б талібам інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів і іноземних партнерів.

Корпорація Alphabet, якій належить компанія Google, не підтвердила блокування облікових записів уряду, проте заявила, що »приймає тимчасові заходи для захисту відповідних акаунтів».

24 серпня газета Politico писала, що бойовики «Талібану» після встановлення контролю над Афганістаном зможуть отримати доступ до баз даних колишнього уряду країни і використовувати отриману інформацію для відстеження афганців, які допомагали США в роки військової кампанії. За її даними, в урядових базах зберігається інформація про фінансовані з-за кордону проєкти, пов’язані з ними особи, біометричні дані громадян, податкова звітність тощо.

Нагадаємо, радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером. Одна з провідних країн світу готова інвестувати в Афганістан.

До слова, Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту.

Як повідомлялося, в Афганістані назвали умови, за яких жінкам дозволять доступ жінок до освіти і роботи.