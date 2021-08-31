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    Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту

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    Михайло Федоров пропонує&nbsp;Google пропонують залучити українських редакторів - Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту
    Михайло Федоров пропонує Google пропонують залучити українських редакторів
    Фото з відкритих джерел

    Сторони обумовили співпрацю між Україною та Google

    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 31 серпня у Вашингтоні провів переговори з віцепрезидентом Google Караном Бхатія. Сторони обговорили подальші плани щодо співпраці між Україною та Google. Про це повідомляє Telegram-канал Федорова.

    Федоров під час зустрічі підняв проблему російського контенту на головній сторінці українського YouTube Music і YouTube. Він наголосив, що пропонування російського контенту українців є неприпустимим під час війни з Росією.

    «Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент. Це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії», – пояснив він.

    Також серед важливих питань – оптимізація співробітництва щодо застосунку «Дія». Міністр додав, що він також обговорив з віцепрезидентом Google можливість доступу українців до фонду YouTube Shorts – спеціальної програми підтримки креаторів.

    Нагадаємо, українська делегація на чолі із Зеленським перебуває у США. 1 вересня Зеленський проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

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    Теги: міністр Google YouTube Михайло Федоров
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    Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту