Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі

Женевський аеропорт огорнув чорний дим від великої пожежі, яка сталася в кінці злітно-посадкової смуги летовища. Про це пише швейцарське франкомовне видання TdG.

За попередніми даними, загорілася будівля, в якій планували після завершення будівництва розмістити міжнародну поліцію, а також федеральний центр для біженців.

Під час пожежі вибухнуло кілька газових балонів, очевидці говорять про п’ять вибухів .

Італоовне видання ticinonews зазначило, що на деякий час у аеропорту Женеви через дим були припинені посадки літаків. Представник летовища зазначив, що рішення про зліт приймають самі пілоти повітряних суден, додавши, що таких випадків було зафіксовано небагато.

Внаслідок пожежі як мінімум одну людину госпіталізувала машина швидкої.

У соцмережах з’явилися фотографії та відеозаписи з місця пожежі.

In Geneva, there was a fire near the airport runway, all takeoffs and landings of aircraft were suspended. The reasons are still unknown, - the media. pic.twitter.com/RwtGXn5ZN7