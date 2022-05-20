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    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі

    Небо в районі аеропорту Женеви затягнуло чорним димом через потужну пожежу біля злітно-посадкової смуги - Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі
    Небо в районі аеропорту Женеви затягнуло чорним димом через потужну пожежу біля злітно-посадкової смуги
    фото із соцмереж

    На території аеропорту Женеви загорілася недобудований центр для поліції та біженців

    Женевський аеропорт огорнув чорний дим від великої пожежі, яка сталася в кінці злітно-посадкової смуги летовища. Про це пише швейцарське франкомовне видання TdG.

    За попередніми даними, загорілася будівля, в якій планували після завершення будівництва розмістити міжнародну поліцію, а також федеральний центр для біженців.

    Під час пожежі вибухнуло кілька газових балонів, очевидці говорять про п’ять вибухів .

    Італоовне видання ticinonews зазначило, що на деякий час у аеропорту Женеви через дим були припинені посадки літаків. Представник летовища зазначив, що рішення про зліт приймають самі пілоти повітряних суден, додавши, що таких випадків було зафіксовано небагато.

    Внаслідок пожежі як мінімум одну людину госпіталізувала машина швидкої.

    У соцмережах з’явилися фотографії та відеозаписи з місця пожежі.

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    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі
    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі
    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі
    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі
    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі
    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі

    Нагадаємо, що у Росії кілька днів тому потужна пожежа сталася на хімічному заводі.

    А в Україні зафіксували наймасштабнішу за рік пожежу Чорнобильській зоні відчуження.

    Теги: пожежа Швейцарія аеропорт
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    Горить один із найбільших аеропортів Швейцарії: є постраждалі