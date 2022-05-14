У столиці Індії вирувала пожежа: 27 загиблих (відео)
У Делі загорівся офісний центр
У п'ятницю, 13 травня, в післяобідню пору в офісній будівлі в Нью-Делі, столиці Індії, сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту загинули 27 людей. Про це повідомляє India Today.
Чотириповерховий будинок, який загорівся, використовують як офісні приміщення декілька компаній. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі, де є офіс компанії, що виробляє камери відеоспостереження та маршрутизатори. Понад 50 співробітників було врятовано. Власника компанії тим часом затримала поліція.
Коли виникла пожежа, місцева поліція негайно прибула на місце і розбила вікна офісної будівлі, щоб врятувати тих, хто опинився у вогняній пастці всередині. Рятувальники знімали людей із палаючої будівлі за допомогою підйомної техніки та мотузяними драбинами.
#WATCH Fire near Mundka metro station, Delhi: 1 woman dead in the fire. Rescue operation continues with about 15 fire tenders at the spot, as per DCP Sameer Sharma, Outer district pic.twitter.com/okHUjGE7cn— ANI (@ANI) May 13, 2022
Постраждалих госпіталізували до лікарні. Врятувати 27 людей не вдалося, вони загинули.
#Delhi: मुंडका में भीषण आग से जान बचाने के लिए लोग बिल्डिंग से छलांग लगा रहे थे तो कुछ रस्सी के सहारे कूद रहे थे, क्रेन की भी ली जा रही थी मदद। अभी तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि। pic.twitter.com/GZhQycJqii— NBT Dilli (@NBTDilli) May 13, 2022
Після того, як пожежу загасили, рятувальники оглянули місце згарища, більше жертв пожежі поки не виявили. Декілька осіб вважаються зниклими безвісти.