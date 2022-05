У столиці Індії вирувала пожежа: 27 загиблих (відео)

У п'ятницю, 13 травня, в післяобідню пору в офісній будівлі в Нью-Делі, столиці Індії, сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту загинули 27 людей. Про це повідомляє India Today.

Чотириповерховий будинок, який загорівся, використовують як офісні приміщення декілька компаній. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі, де є офіс компанії, що виробляє камери відеоспостереження та маршрутизатори. Понад 50 співробітників було врятовано. Власника компанії тим часом затримала поліція.

Коли виникла пожежа, місцева поліція негайно прибула на місце і розбила вікна офісної будівлі, щоб врятувати тих, хто опинився у вогняній пастці всередині. Рятувальники знімали людей із палаючої будівлі за допомогою підйомної техніки та мотузяними драбинами.

#WATCH Fire near Mundka metro station, Delhi: 1 woman dead in the fire. Rescue operation continues with about 15 fire tenders at the spot, as per DCP Sameer Sharma, Outer district pic.twitter.com/okHUjGE7cn