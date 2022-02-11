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    Ще одна країна закликала своїх громадян виїхати з України

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    Громадян Південної Кореї закликають залишити Україну у найближчі дні - Ще одна країна закликала своїх громадян виїхати з України
    Громадян Південної Кореї закликають залишити Україну у найближчі дні
    фото: agropolit.com

    Наразі в Україні проживає 341 громадянин Республіки Корея

    Влада Республіки Корея оголосила про максимальний рівень небезпеки для поїздок до України. Уряд Кореї закликав своїх громадян негайно виїхати з України через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє МЗС Південної Кореї.

    «У зв'язку із ситуацією в Україні уряд ухвалив рішення терміново оголосити попередження про поїздки четвертого рівня (поїздки заборонено) для всієї території України з 13 лютого», – ідеться у повідомленні.

    Влада Південної Кореї вважає, що ситуація в Україні може погіршитися

    Влада Південної Кореї вважає, що ситуація в Україні може погіршитися

    Громадян Південної Кореї, які зараз перебувають в Україні, закликають негайно залишити країну доступними рейсами.

    У повідомленні йдеться, що це превентивний захід у межах підготовки до раптового погіршення ситуації в Україні.

    За даними південнокорейського МЗС, наразі в Україні проживає 341 громадянин Південної Кореї, зокрема держслужбовці.

    Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

    Згодом МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України. Український міністр вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації.

    Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

    10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Південна Корея війна Путін агресія посольство Україна небезпека
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    Ще одна країна закликала своїх громадян виїхати з України