США вводить санкції проти українського хакера та просять Польщу видати його

Мінфін США ввів санкції за кіберзлочини проти двох громадян – України та РФ

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох громадян Росії і України, їхніх криптоактивів, а також кількох вебсайтів, зареєстрованих у різних країнах, через їхню причетність до зловмисної кібердіяльності. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Санкції введені проти 22-річного громадянина України Ярослава Васінського та 28-річного громадянина Росії Євгена Полянина. У переліку обмежень навпроти їхніх прізвищ також зазначені криптовалютні рахунки.

Також США просять Польщу видати заарештованого українського хакера Ярослава Васінського. Громадянина України підозрюють у причетності до створення програми-вимагача Sodinokibi та організації кібератак на американські компанії з метою вимагання. Про це йшлося на брифінгу в Мін'юсті США.

Як заявив глава Мін'юсту і генпрокурор Меррік Гарленд, відносно Васінського висунуто 11 звинувачень у справі про створення і використання шкідливої програми Sodinokibi. За даними американської прокуратури, українець разом з іншими учасниками хакерської групи з березня 2019-го по серпень 2021 року впроваджував в комп'ютерні мережі американських компаній шкідливе ПЗ.

Держдепартамент США оголосив винагороду в 10 млн доларів за інформацію про місцеперебування і особистості лідерів хакерського угруповання, причетної до створення вірусу-вимагача Sodinokibi. Ще 5 млн доларів відомство пропонує за дані, які допоможуть заарештувати кіберзлочинців.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи США готують проти Полянина й Васінського офіційні звинувачення, пов’язані із шахрайством та відмиванням грошей. Ці особи фігурують як члени хакерського угруповання REvil, яке в липні цього року здійснило напад на американську ІТ-компанію Kaseya за допомогою програм-здирників. Внаслідок атаки шкідливе програмне забезпечення заразило до 1,5 тисячі компаній по всьому світу.

Згодом Байден пообіцяв, що США дадуть відповідь Росії, якщо виявиться, що країна причетна до недавньої хакерської атаки на компанію Kaseya.

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