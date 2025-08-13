Рубіо: Зустріч Трампа з Путіним у Білому домі – не поступка, а з’ясування позицій

Рубіо: Люди повинні зрозуміти: для президента Трампа зустріч – це не поступка

Держсекретар Марко Рубіо зазначає, що головна мета переговорів Трампа з Путіним – зце ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що заплановані переговори між президентом Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним у Вашингтоні не слід розцінювати як поступку Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держдеп США та інтерв’ю Рубіо для програми Sid and Friends in the Morning.

«Люди повинні зрозуміти: для президента Трампа зустріч – це не поступка», – наголосив Рубіо, коментуючи заяви про нібито дипломатичну перемогу Путіна.

За словами держсекретаря, головна мета переговорів – з’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень. «Я хочу мати всі факти. Хочу подивитися цьому чоловіку в очі. І це саме те, що хоче зробити президент», – зазначив він.

Рубіо підкреслив, що саміт, запланований у Білому домі, є «зустріччю для з’ясування позицій», і з часом стане зрозуміло, чи мав такий підхід шанс на успіх.

Раніше ми писали, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Єрмак поінформував Рубіо про активну комунікацію з партнерами. Зокрема, йшлось про зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

«Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.