Безпілотники атакували Рибінськ у Ярославській області РФ

Місцеві мешканці фіксують великих стовп диму від пожежі

У неділю, 14 червня 2026 року, Ярославська область Російської Федерації опинилася під атакою безпілотних літальних апаратів. Головною ціллю повітряного удару стало місто Рибінськ, яке є великим промисловим та стратегічним центром регіону. Про це повідомляє «Главком».

Місцеві мешканці у соціальних мережах масово повідомляли про характерні звуки прольоту дронів, роботу засобів протиповітряної оборони та серію потужних вибухів.

За словами очевидців, перші звуки вибухів та гудіння двигунів у небі над Рибінськом пролунали рано-вранці. Місто розташоване на відстані понад 700 км від кордону з Україною.

Рибінськ має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу, оскільки тут зосереджено кілька критично важливих підприємств:

ПАТ «ОДК-Сатурн»: одне з ключових підприємств оборонного сектору РФ, яке спеціалізується на розробці та виробництві газотурбінних двигунів для військової та цивільної авіації, військових кораблів, а також енергетичних установок.

Рибінська нафтобаза «Темп»: об'єкт паливно-енергетичного комплексу, який забезпечує логістичні потреби регіону.

«Темп» Росрезерву в Рибінську – це надсекретна нафтобаза державної важливості, де зберігаються стратегічні запаси палива для армії та оборонних підприємств на випадок війни чи масштабних криз. Завдяки виходу до Волги та залізниці, цей об'єкт є ключовим логістичним хабом, який у критичний момент здатний оперативно забезпечити пальовим військову техніку в усьому регіоні.

Губернатор Ярославської області у своєму офіційному телеграм-каналі оперативно запевнив громадян, що ситуація перебуває під повним контролем, а сили ППО нібито відбивають атаку БпЛА на підльоті до міста.

Водночас моніторингові канали зазначають, що на території Рибінської нафтобази відбувся вибух і пожежа. Наразі масштаби реальних пошкоджень та точна кількість задіяних в атаці безпілотників уточнюються.

Нагадаємо, зранку 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Під удар потрапив Рибінськ у Ярославській області. У місті пролунали потужні вибухи. Ймовірно, уражено нафтобазу «Темп» – великий об'єкт держрезерву для зберігання великих обсягів палива.

Як відомо, у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії.

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа. Також вибухи пролунали у Смоленській області. Ймовірно, у місті Вязьма атаковано залізничну інфраструктуру.