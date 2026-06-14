Безпілотники атакували Рибінськ у Ярославській області РФ
Місцеві мешканці фіксують великих стовп диму від пожежі
У неділю, 14 червня 2026 року, Ярославська область Російської Федерації опинилася під атакою безпілотних літальних апаратів. Головною ціллю повітряного удару стало місто Рибінськ, яке є великим промисловим та стратегічним центром регіону. Про це повідомляє «Главком».
Місцеві мешканці у соціальних мережах масово повідомляли про характерні звуки прольоту дронів, роботу засобів протиповітряної оборони та серію потужних вибухів.
За словами очевидців, перші звуки вибухів та гудіння двигунів у небі над Рибінськом пролунали рано-вранці. Місто розташоване на відстані понад 700 км від кордону з Україною.
Рибінськ має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу, оскільки тут зосереджено кілька критично важливих підприємств:
- ПАТ «ОДК-Сатурн»: одне з ключових підприємств оборонного сектору РФ, яке спеціалізується на розробці та виробництві газотурбінних двигунів для військової та цивільної авіації, військових кораблів, а також енергетичних установок.
- Рибінська нафтобаза «Темп»: об'єкт паливно-енергетичного комплексу, який забезпечує логістичні потреби регіону.
Губернатор Ярославської області у своєму офіційному телеграм-каналі оперативно запевнив громадян, що ситуація перебуває під повним контролем, а сили ППО нібито відбивають атаку БпЛА на підльоті до міста.
Водночас моніторингові канали зазначають, що на території Рибінської нафтобази відбувся вибух і пожежа. Наразі масштаби реальних пошкоджень та точна кількість задіяних в атаці безпілотників уточнюються.
Нагадаємо, зранку 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.
Під удар потрапив Рибінськ у Ярославській області. У місті пролунали потужні вибухи. Ймовірно, уражено нафтобазу «Темп» – великий об'єкт держрезерву для зберігання великих обсягів палива.
Як відомо, у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії.
У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа. Також вибухи пролунали у Смоленській області. Ймовірно, у місті Вязьма атаковано залізничну інфраструктуру.
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