Литву атакував дрон невідомого типу: деталі

Єгор Голівець
Об’єкт долетів до Литви непоміченим і вибухнув у озері
Об’єкт вибухнув біля кордону, але його не зафіксували радари

У Литві вночі стався вибух невідомого об’єкта, який, за попередніми даними, може бути дроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Інцидент стався в ніч на понеділок у Варенському районі, неподалік села Лавис, де об’єкт впав у озеро після вибуху. На місці події досы працюють рятувальні служби та експерти, триває збір уламків. Уже знайдено двигун внутрішнього згоряння, який використовують у деяких безпілотниках.

Представник Збройних сил Литви Гінтаутас Цюніс
Представник Збройних сил Литви Гінтаутас Цюніс заявив, що характер пошкоджень дозволяє припустити вибух. «Ви бачили, як виглядає озеро, діра дуже схожа на таку, що утворюється після вибуху, тому можна припустити, що це міг бути дрон», – зазначив він.

За його словами, офіційні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування. «Уже знайдено двигун внутрішнього згоряння. Такі двигуни використовуються в деяких дронах», – додав військовий.

Водночас литовські військові повідомили, що радари, які контролюють повітряний простір країни, не зафіксували цей об’єкт. «Ми можемо підтвердити, що основні радари, які стежать за повітряним простором, такого об’єкта не зафіксували», – сказав Цюніс.

Він також зазначив, що подібна ситуація викликає питання щодо ефективності систем спостереження. «Хотілося б бачити все, що летить, але технічні засоби дозволяють бачити лише частину», – пояснив він.

Литву атакував дрон невідомого типу: деталі фото 1
Інцидент стався близько 03:04 ночі. Місцеві жителі розповідають, що спочатку почули звук, схожий на політ дрона, а через кілька секунд – потужний вибух. «Десь о третій ночі я почув звук, схожий на дрон, який летів дуже низько», – розповів один із мешканців.

За його словами, приблизно через 15 секунд після цього пролунав вибух, від якого затремтіли вікна. Наразі слідство встановлює походження об’єкта. За попередніми оцінками, він міг прилетіти з боку Білорусі, однак ця версія ще перевіряється.

До слова, Росія наразі має обмежені можливості становити пряму військову загрозу для Литви та інших країн НАТО, оскільки значна частина її ресурсів спрямована на війну проти України. Якщо Росія продовжить бойові дії з такою ж інтенсивністю, як і протягом останніх років, війна й надалі потребуватиме значних людських і фінансових ресурсів.

