У Ярославській області РФ атаковано нафтобазу

Внаслідок атаки на нафтобазі розгорілася пожежа

Зранку 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Під удар потрапив Рибінськ у Ярославській області. У місті пролунали потужні вибухи. Ймовірно, уражено нафтобазу «Темп» – великий об'єкт держрезерву для зберігання великих обсягів палива.

На нафтобазі після атаки розгорілася пожежа, а місцеві мешканці зафіксували чорний дим, який валить з об'єкту.

«Темп» Росрезерву в Рибінську – це надсекретна нафтобаза державної важливості, де зберігаються стратегічні запаси палива для армії та оборонних підприємств на випадок війни чи масштабних криз. Завдяки виходу до Волги та залізниці, цей об'єкт є ключовим логістичним хабом, який у критичний момент здатний оперативно забезпечити пальовим військову техніку в усьому регіоні.

Як відомо, цієї ночі безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії.

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.