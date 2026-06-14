У Венесуелі ліквідовано лідера банди «Трен де Арагуа»

Лідера банди «Трен де Арагуа» вбито внаслідок спільного удару США та Венесуели

Сполучені Штати та Венесуела провели спільну військову операцію, внаслідок якої було знищено засновника та керівника транснаціонального злочинного синдикату «Трен де Арагуа» 43-річного Гектора Растенфорда Герреро Флореса, відомого як Ніньо Герреро («дитина-воїн»). Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, удар було завдано на початку тижня по комплексу в південно-східному венесуельському штаті Болівар, де переховувався лідер угруповання. Міністерство зв'язку Венесуели та керівник Південного командування США генерал Френсіс Л. Донован підтвердили факт проведення операції, зазначивши, що вона базувалася на активному обміні розвідувальними даними між двома країнами. Точні координати для атаки надало Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), яке за другого терміну Трампа суттєво розширило свої ресурси в Латинській Америці.

Президент Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Південне командування збройних сил США виконало цей удар за його особистою вказівкою. Він опублікував відео вибуху будівлі та назвав ліквідацію Герреро Флореса «відплатою» для родин жертв злочинів у Техасі та Джорджії. За словами Трампа, проведення такої спільної операції стало можливим після того, як США усунули колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та посприяли приходу до влади більш поступливої Делсі Родрігес. Адміністрація Трампа, яка минулого року офіційно визнала «Трен де Арагуа» іноземною терористичною організацією, звинувачує цей синдикат у напливі насильницької злочинності та наркотиків, хоча критики президента часто висловлюють сумніви щодо реальних масштабів загрози від цього угруповання.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘀 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗼𝗻 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 - 𝟬𝟮:𝟬𝟯 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟭𝟮.𝟮𝟲



At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of… pic.twitter.com/IMj9iZzTYM — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 13, 2026

Синдикат «Трен де Арагуа» виник у середині 2000-х років як тюремна банда у Венесуелі, проте згодом поширив свій вплив на Латинську Америку та кілька міст США, спеціалізуючись на торгівлі людьми, сексуальній експлуатації, контрабанді та наркотиках. Самого Ніньо Герреро тривалий час розшукували у Сполучених Штатах: у 2024 році адміністрація Байдена оголошувала за інформацію про нього винагороду до 5 млн доларів, а минулого року федеральний суд Нью-Йорка за часів другої адміністрації Трампа висунув йому офіційні обвинувачення в рекеті, тероризмі, імпорті наркотиків та злочинах зі зброєю. Трамп регулярно використовував згадки про цю банду для просування своєї масштабної програми депортації та виправдання військових ударів по суднах, що перевозять наркотичні речовини з Венесуели.

Нагадаємо, смерть одного з найнебезпечніших наркобаронів світу, лідера картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Осегери Сервантеса, спровокувала безпрецедентну хвилю насильства. Після завершення військової операції, в результаті якої «Ель Менчо» було вбито, регіони під контролем картелю перетворилися на зону бойових дій.

Як відомо, Немесіо Осегера, колишній поліцейський, який побудував найпотужнішу наркоімперію, був ключовою ціллю для США. За його голову обіцяли 15 млн доларів. Операція Міністерства оборони Мексики відбулася під значним тиском адміністрації Дональда Трампа, яка вимагала від мексиканської влади рішучих кроків у боротьбі з контрабандою фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.