У Канаді внаслідок зіткнення позашляховика та фургона загинули п'ятеро дітей

Серед 10 людей у ​​фургоні на момент аварії були діти – чотири дівчинки та один хлопчик

Загинули чотири дівчинки та один хлопчик віком від 4 до 12 років

У сільській місцевості канадської провінції Онтаріо в п'ятницю ввечері сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка унесла життя п'ятьох дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як повідомили представники місцевої поліції під час пресслужби, на перехресті 4-ї лінії та Веллінгтон-роуд у містечку Мейплтон зіткнулися позашляховик та пасажирський фургон, у якому перебувало десять людей. Усі загиблі – чотири дівчинки та один хлопчик віком від 4 до 12 років – були пасажирами фургона.

Ще п'ятеро осіб, які перебували в мікроавтобусі, серед яких немовля та четверо дорослих, зазнали важких травм і були терміново госпіталізовані. Крім того, до лікарні із серйозними ушкодженнями доправили водія позашляховика, який під час аварії перебував у салоні сам. Поліція провінції Онтаріо назвала інцидент неймовірною втратою та з'ясовує всі причини й обставини катастрофи в межах розпочатого розслідування.

Нагадаємо, у провінції Зеландія на півдні Нідерландів автомобіль збив групу велосипедистів, які брали участь у шкільній поїздці. Внаслідок аварії загинули двоє дітей та один дорослий.

Ще четверо дітей зазнали тяжких травм. Їх госпіталізували до медичних закладів у Нідерландах та сусідній Бельгії. За даними організації «Регіон безпеки Зеландії», у групі перебували 14 школярів та двоє дорослих супроводжуючих.

До слова, поблизу польського міста Рогожно (Великопольське воєводство) сталася масштабна залізнична аварія – пасажирський потяг на переїзді на швидкості врізався у вантажне авто. Внаслідок потужного удару одна людина загинула, ще щонайменше кільканадцять пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.