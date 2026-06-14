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Центр Кеннеді прибрав ім'я Трампа з фасаду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Центр Кеннеді прибрав ім'я Трампа з фасаду
Ім'я президента Дональда Трампа було видалено з фасаду Центру Кеннеді
фото: The New York Times

Мистецький заклад виконав наказ судді прибрати ім'я президента Трампа зі свого фасаду

13 червня з будівлі та території Центру Кеннеді у Вашингтоні повністю видалили всі фізичні вивіски, що містили ім'я Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Як підтвердив у зверненні до Окружного суду США головний операційний та виконавчий директор установи Метью Флока, робочі бригади зняли написи з білого фасаду культурного комплексу рано-вранці. Демонтаж планували завершити ще в п'ятницю, проте через несприятливі погодні умови процес перенесли на наступний день.

Примусове повернення будівлі оригінального вигляду стало результатом тривалого протистояння Трампа за контроль над однією з головних культурних пам'яток американської столиці. Наприкінці травня окружний суддя Крістофер Купер постановив, що спроба президента перейменувати центр виконавських мистецтв на свою честь була незаконною. Суд дійшов висновку, що цей ребрендинг прямо суперечить федеральному закону, за яким інституція має вшановувати виключно пам'ять Джона Кеннеді, а дії Трампа є узурпацією повноважень Конгресу. Останню спробу адміністрації та Мін'юсту призупинити дію цього вердикту суддя Купер разом із апеляційним судом остаточно відхилили у п'ятницю.

Рішення суду заблокувало й інші амбітні плани Дональда Трампа щодо культурного центру, які передбачали призначення лояльних людей до ради директорів та повне закриття комплексу на два роки для проведення капітального ремонту. Суддя Купер (призначенець Барака Обами) окремо скасував це закриття у своєму травневому рішенні.

Наразі адміністрація закладу вже очистила офіційний вебсайт від згадок про Трампа, видала персоналу нові посвідчення особи, змінила підписи в корпоративних електронних листах та анулювала всі заявки на реєстрацію відповідних торговельних марок. Сам Трамп бурхливо відреагував на невдачу у своїй соцмережі Truth Social, розкритикував суддю та заявив про намір передати установу назад у підпорядкування Конгресу, оскільки без можливості фізично, фінансово та мистецьки перебудувати інституцію він не бачить сенсу продовжувати цей процес.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. 

Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді. Її авторкою стала демократка Ейпріл Макклей. Саме вона запропонувала заборонити додавати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.

Теги: США Дональд Трамп

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