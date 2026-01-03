Головна Світ Соціум
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
Вибух у Каракасі
скриншот відео з соцмереж

Біля президентського палацу Мірафлорес з'явилася венесуельська бронетехніка

Під обстріл у венесуельській столиці Каракасі потрапив, зокрема, будинок міністра оборони Венесуели та порт. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia, передає «Главком».

У мережі з’являються повідомлення про можливу висадку наземних підрозділів США у Венесуелі. ВПС США, за наявною інформацією, завдали повторного удару по авіабазі El Libertador у місті Маракай. На відео зафіксовані вторинні вибухи після авіаудару в районі аеропорту Ігероте.

Через вибухи населення намагається евакуюватися з міста.

Разом з тим, на вулицях Каракаса біля президентського палацу Мірафлорес фіксують венесуельську бронетехніку.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. За даними ЗМІ, над містом також помічені американські гелікоптери.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня. 

Венесуела США обстріл

Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
Reuters: Китай придумав нові податки для стимулювання народжуваності
Reuters: Китай придумав нові податки для стимулювання народжуваності
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

