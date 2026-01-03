Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia

Біля президентського палацу Мірафлорес з'явилася венесуельська бронетехніка

Під обстріл у венесуельській столиці Каракасі потрапив, зокрема, будинок міністра оборони Венесуели та порт. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia, передає «Главком».

У мережі з’являються повідомлення про можливу висадку наземних підрозділів США у Венесуелі. ВПС США, за наявною інформацією, завдали повторного удару по авіабазі El Libertador у місті Маракай. На відео зафіксовані вторинні вибухи після авіаудару в районі аеропорту Ігероте.

Через вибухи населення намагається евакуюватися з міста.

Разом з тим, на вулицях Каракаса біля президентського палацу Мірафлорес фіксують венесуельську бронетехніку.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. За даними ЗМІ, над містом також помічені американські гелікоптери.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини. Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня.