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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?

glavcom.ua
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій (зліва) разом з главою РПЦ патріархом Кирилом
фото: patriarchia.ru

Онуфрій і далі у богослужіннях поминає Кирила попри його заклики продовжувати знищувати Україну

Очільник структури МП Онуфрій камуфлює своє поклоніння Гундяєву згадками низки інших Предстоятелів. Але! У переліку він чітко слідує московській лінії (викидає імена тих, хто вже офіційно спілкується з ПЦУ, однак додає тих, кого Мск вважають автокефальними, але хто не має Томосу від Вселенського Патріархату).

Тож своє москвославіє він ховає не дуже й ретельно.

Чому це важливо?

Тому, що це формальне поминання імені Гундяєва як патріарха дозволяє триматися усій системі підлеглості йому єпархій та парафій МПвУ.

І ще тому, що робив це він публічно вперше після «саборнава наказа» Гундяєва вважати російську агресію «священною».

Отже оце – і є відповідь Онуфрія на дії Гундяєва: «поклонявся і буду поклонятися!».

У автора початкового допису отця Анатолія Куліша це відео порівняння поминань боти забанили, наскаржившись у партком. Але правду – не забанити. 

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Джерело
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Теги: церква Московська церква в Україні релігія православна церква Україна Митрополит Онуфрій росія

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Митрополит Євстратій (Зоря)

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