Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
Онуфрій і далі у богослужіннях поминає Кирила попри його заклики продовжувати знищувати Україну
Очільник структури МП Онуфрій камуфлює своє поклоніння Гундяєву згадками низки інших Предстоятелів. Але! У переліку він чітко слідує московській лінії (викидає імена тих, хто вже офіційно спілкується з ПЦУ, однак додає тих, кого Мск вважають автокефальними, але хто не має Томосу від Вселенського Патріархату).
Тож своє москвославіє він ховає не дуже й ретельно.
Чому це важливо?
Тому, що це формальне поминання імені Гундяєва як патріарха дозволяє триматися усій системі підлеглості йому єпархій та парафій МПвУ.
І ще тому, що робив це він публічно вперше після «саборнава наказа» Гундяєва вважати російську агресію «священною».
Отже оце – і є відповідь Онуфрія на дії Гундяєва: «поклонявся і буду поклонятися!».
У автора початкового допису отця Анатолія Куліша це відео порівняння поминань боти забанили, наскаржившись у партком. Але правду – не забанити.
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