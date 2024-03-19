Глави МЗС країн ЄС погодили санкції через смерть Навального

Санкції будуть запроваджені проти осіб, які, на думку ЄС, були причетні до смерті Навального

Під обмеження потраплять близько 30 фізичних та юридичних осіб

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися запровадити санкції проти Росії у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, пише Reuters.

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За його словами, під обмеження потраплять близько 30 фізичних та юридичних осіб, які, на думку ЄС, були причетні до смерті Навального.

Як пише DPA з посиланням на дипломатів ЄС, санкції стосуються людей з російської судової системи. Очікується, що найближчими днями буде оголошено більше деталей.

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Раніше вісім країн Європейського союзу вимагали введення санкції проти російських суддів та прокурорів через смерть опозиціонера Олексія Навального, пише Reuters.

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом введення санкцій проти судової системи Росії главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.