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Соцмережа Ілона Маска блокувала сторінку дружини Навального (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соцмережа Ілона Маска блокувала сторінку дружини Навального (оновлено)
Навальна опублікувала у своєму акаунті X відеозвернення до Кремля, де вимагала повернути тіло чоловіка
фото з відкритих джерел

Юлія Навальна завела акаунт у X 19 лютого

Соцмережа X (Twitter) призупинила дію нового облікового запису Юлії Навальної – дружини російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії. Однак станом на 15:38 акаунт Навальної розблоковано.

Наразі жодних коментарів щодо блокування акаунту від соцмережі X чи її власника Ілона Маска не надходило.

X розблокував Навальну
X розблокував Навальну
фото: скріншот

Раніше стало відомо, що профіль Навальної у X було забанено через нібито порушення правил соцмережі.

«Профіль забанено. X призупиняє дію облікових записів, які порушують Правила X», – зазначено в профілі дружини Навального.

Раніше X заблокував профіль Навальної за порушення нібито за правил соцмережі
Раніше X заблокував профіль Навальної за порушення нібито за правил соцмережі
фото: скріншот

Зокрема, Юлія Навальна завела акаунт у X 19 лютого. На її сторінку за добу підписалися понад 90 тис. осіб. 

Навальна опублікувала у своєму акаунті відеозвернення і вимагала повернути тіло чоловіка рідним. Раніше вона назвала у своїй публікації речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова «прессекретарем убивці».

Користувачі соцмережі, якою володіє Ілон Маск, помітили, що акаунт Навальної потрапив під тіньовий бан і її твіти можна було побачити тільки за прямими посиланнями, а в реплаях вони не відображалися.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

Згодом мати Навального записала звернення до Путіна.

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Теги: політика Олексій Навальний Ілон Маск соцмережі

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