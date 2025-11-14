На Дніпропетровщині чоловік збив два російські дрони з мисливської рушниці

Чоловік володіє зброєю багато років, тож збити ворожий дрон із рушниці для нього не проблема

У Дніпровській області в селищі Межова місцевий мешканець Олексій Зіненко збив два російських БпЛА за допомогою звичайної мисливської рушниці. Про це він розповів в інтерв’ю для Суспільного, повідомляє «Главком».

За словами майстра лісу Межівського лісництва Олексія Зіненка, ця історія сталася ще в середині жовтня. Тоді над його селищем низько летіли російські дрони, тож йому вдалося по них поцілити з рушниці.

Він каже, що в Межовій дрони літають часто. «Я FPV-ішок не чую і «Молнія» вже як близько, тільки тоді можу її почути. Просто зайшов у холодок до сусідки під яблуню, утік від цих FPV-ішок і стояв. Дивлюсь голуби погано літають – низько, бояться чогось. Я ж дивлюсь на небо – нічого не бачу. А він так із боку залітає низько і звук у нього такий мотор ву-ву-ву з перервами», – розповів чоловік.

Олексій Зіненко не вагався взяв із дому мисливську рушницю та поцілив у ворожі БпЛА. «Він тільки задзижчав, вверх почав підійматись – і все, крилами замотиляв і пішов вниз. Я так прикинув, де він має впасти. Доки добіг, щоби подивитись, – він пролетів над садочком. І тоді чекаю, що він десь гупне – нічого. Час пройшов, я поїхав по хліб. І народ говорить, що упала «Молнія», – сказав Олексій Зіненко.

Олексій Зіненко розповів, що за кілька днів знову збив російський дрон зі своєї рушниці. Він володіє зброєю майже 40 років, тож збивати дрони не лише може, але й хоче. Проте військові порадили йому цього не робити, тому що це може бути небезпечним для нього. Майстром лісу Олексій Зіненко працює вже 35 років.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що фермеру з Бериславщини та депутату Херсонської облради Олександру Гордієнку посмертно присвоєно звання Героя України. В указі глави держави вказано, що Олександра відзначено нагородою за громадянську мужність, героїчне служіння українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України.

Олександр Гордієнко власноруч збивав російські дрони. Після втечі росіян на лівобережжя в листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.