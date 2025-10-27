Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українці за кордоном долучилися до написання Радіодиктанту нацєдності (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українці за кордоном долучилися до написання Радіодиктанту нацєдності (фото)
У місті Вааса українці зібралися в Українському центрі, де й написали диктант нацєдності
фото: БФ «Калина»

Представники української діаспори дистанційно взяли участь у написанні написання радіодиктанту

Учасники координаційної платформи та цифрової спільноти українців, що діють за кордоном Strichka з різних країн долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу спільноти.

Фінляндія

У місті Вааса благодійний фонд «Калина» та волонтерська команда Kalyna-Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf зібрали місцевих українців в Українському центрі. До написання диктанту також доєдналися українці в інших фінських містах – Вьоро та Оравайс. За словами учасників, атмосфера була «дуже емоційною і святковою».

Італія

Українці в італійському Ріміні долучилися до ініціативи. Президент асоціації People for Ukraine Дмитро Щукін зазначив, що написання диктанту було дуже емоційним.

«Передусім тому, що це стало поверненням до спогадів про шкільні роки в українській школі – час, коли учасники «вчилися любити і відчувати рідне слово». Водночас, ця подія стала нагадуванням про те, що одним із головних чинників, які об’єднують українців, є саме їхня мова та український правопис. Єдина примітка – диктант читали занадто швидко, тому писати його було справді непросто», – пояснив він.

Українці за кордоном долучилися до написання Радіодиктанту нацєдності (фото) фото 1
фото: People for Ukraine

Велика Британія

Українці в Ексетері з ГО Devon Ukrainian Association також долучилися до акції. Учасники пережили сильні емоції, пов'язані зі змістом тексту, що особливо резонував із їхнім досвідом життя за кордоном. Учасниця акції Катерина Савченко говорить: «Справді емоційний за змістом текст. Писала зі сльозами на очах. При фразі «треба любити у свій дім, навіть якщо він тимчасовий» подумки відчула, що у всіх нас зараз десь затремтіло в грудях! Швидкий темп диктування – мабуть, як і в житті зараз: все швидко, і немає часу довго обдумувати. Робимо помилки і йдемо далі».

Співвиконавча директорка Devon Ukrainian Association Анастасія Кузнєцова додає: «В мене теж декілька разів навернулися сльози протягом диктанту. А от з «пітятко» та «кияхи» довелося провести дослідження».

Катерина Савченко (ліворуч) та Анастасія Кузнєцова
Катерина Савченко (ліворуч) та Анастасія Кузнєцова
фото: Катерина Савченко, Анастасія Кузнєцова

Іспанія

Катерина Матієнко розповіла, що довго вагалася, та все ж вирішила спробувати та отримала величезне задоволення від тексту. «Так ми разом популяризуємо українську мову за кордоном і підтримуємо українців в Україні», – каже вона.

Словенія

Голова наглядової ради Обʼєднання українців в Словенії Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom Алла Савченко поділилися своїми враженнями про написання диктанту. «Сьогодні моє серце билося в унісон з мільйонами українців по всьому світу – я писала Радіодиктант національної єдності. Це було більше, ніж просто диктант. Це був момент глибокого єднання, гордості та любові до рідної мови. У Слов’янську, у Києві, у Словенії – ми всі були разом. Ми писали, ми відчували, ми творили єдність», – розповіла Савченко.

Нагадаємо, що радіодиктант національної єдності – щорічна подія, започаткована у 2000 році, що покликана об’єднати українців навколо рідного слова та популяризувати грамотність. Учасники з усієї країни та діаспори пишуть текст одночасно, а після публікації офіційного варіанту можуть перевірити свої знання. Цьогорічний диктант «Треба жити!» підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, його продиктувала народна артистка України Наталія Сумська.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували її будинок.

Читайте також:

Теги: радіодиктант українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Корнійчук:Ми намагаємося достукатися до всіх, зокрема до громадян Ізраїлю з українським корінням
Війна на Близькому Сході. Посол в Ізраїлі шокував фактом: українці повертаються до Гази
3 жовтня, 08:17
Українці у Польщі: з ким найчастіше одружуються
Демограф з’ясував, кого обирають українці для шлюбу в Польщі
16 жовтня, 15:49
Борис Олійник пішов із життя у віці 81 року через складну хворобу
90-річчя від дня народження Бориса Олійника: найцікавіше з біографії
22 жовтня, 12:27
Статус захисту S для біженців з України не буде скасовано не раніше початку березня 2027 року
Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців
8 жовтня, 18:07
На ринку праці є вакансії сажотруса, та на таку роботу ніхто не поспішає
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
12 жовтня, 18:34
Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
11 жовтня, 19:54
Залишаються питання щодо відповідності законодавства міжнародному гуманітарному праву, зазначають громадські діячі
Тисячі проваджень про держзраду, але засуджені не всі: як виявляють та карають прихильників РФ на півдні
Сьогодні, 14:00
Через відкладене опалення українці масово використовують електрообігрівачі
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
21 жовтня, 14:37

Соціум

Українці за кордоном долучилися до написання Радіодиктанту нацєдності (фото)
Українці за кордоном долучилися до написання Радіодиктанту нацєдності (фото)
У Польщі вандали зірвали український прапор із консульської будівлі
У Польщі вандали зірвали український прапор із консульської будівлі
«Гаряче» чтиво знову в моді? Які книги читають зумери та міленіали
«Гаряче» чтиво знову в моді? Які книги читають зумери та міленіали
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua