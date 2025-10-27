Українці за кордоном долучилися до написання Радіодиктанту нацєдності (фото)

Представники української діаспори дистанційно взяли участь у написанні написання радіодиктанту

Учасники координаційної платформи та цифрової спільноти українців, що діють за кордоном Strichka з різних країн долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу спільноти.

Фінляндія

У місті Вааса благодійний фонд «Калина» та волонтерська команда Kalyna-Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf зібрали місцевих українців в Українському центрі. До написання диктанту також доєдналися українці в інших фінських містах – Вьоро та Оравайс. За словами учасників, атмосфера була «дуже емоційною і святковою».

Італія

Українці в італійському Ріміні долучилися до ініціативи. Президент асоціації People for Ukraine Дмитро Щукін зазначив, що написання диктанту було дуже емоційним.

«Передусім тому, що це стало поверненням до спогадів про шкільні роки в українській школі – час, коли учасники «вчилися любити і відчувати рідне слово». Водночас, ця подія стала нагадуванням про те, що одним із головних чинників, які об’єднують українців, є саме їхня мова та український правопис. Єдина примітка – диктант читали занадто швидко, тому писати його було справді непросто», – пояснив він.

фото: People for Ukraine

Велика Британія

Українці в Ексетері з ГО Devon Ukrainian Association також долучилися до акції. Учасники пережили сильні емоції, пов'язані зі змістом тексту, що особливо резонував із їхнім досвідом життя за кордоном. Учасниця акції Катерина Савченко говорить: «Справді емоційний за змістом текст. Писала зі сльозами на очах. При фразі «треба любити у свій дім, навіть якщо він тимчасовий» подумки відчула, що у всіх нас зараз десь затремтіло в грудях! Швидкий темп диктування – мабуть, як і в житті зараз: все швидко, і немає часу довго обдумувати. Робимо помилки і йдемо далі».

Співвиконавча директорка Devon Ukrainian Association Анастасія Кузнєцова додає: «В мене теж декілька разів навернулися сльози протягом диктанту. А от з «пітятко» та «кияхи» довелося провести дослідження».

Катерина Савченко (ліворуч) та Анастасія Кузнєцова фото: Катерина Савченко, Анастасія Кузнєцова

Іспанія

Катерина Матієнко розповіла, що довго вагалася, та все ж вирішила спробувати та отримала величезне задоволення від тексту. «Так ми разом популяризуємо українську мову за кордоном і підтримуємо українців в Україні», – каже вона.

Словенія

Голова наглядової ради Обʼєднання українців в Словенії Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom Алла Савченко поділилися своїми враженнями про написання диктанту. «Сьогодні моє серце билося в унісон з мільйонами українців по всьому світу – я писала Радіодиктант національної єдності. Це було більше, ніж просто диктант. Це був момент глибокого єднання, гордості та любові до рідної мови. У Слов’янську, у Києві, у Словенії – ми всі були разом. Ми писали, ми відчували, ми творили єдність», – розповіла Савченко.

Нагадаємо, що радіодиктант національної єдності – щорічна подія, започаткована у 2000 році, що покликана об’єднати українців навколо рідного слова та популяризувати грамотність. Учасники з усієї країни та діаспори пишуть текст одночасно, а після публікації офіційного варіанту можуть перевірити свої знання. Цьогорічний диктант «Треба жити!» підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, його продиктувала народна артистка України Наталія Сумська.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували її будинок.