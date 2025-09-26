Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну
У Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян
фото з відкритих джерел

Російський пропагандист закликав вбивати українських військовополонених

Сьогодні, 26 вересня, Маргарита Сімоньян повідомила про смерть свого чоловіка Тиграна Кеосаяна, який кілька місяців перебував у комі. Кеосаян – російський пропагандист, відомий антиукраїнськими висловлюваннями та активною підтримкою війни Росії проти України. «Главком» зібрав добірку його цитат.

Кеосаян неодноразово твердив, що українська влада є нелегітимною, стверджував, ніби Донбас не належить Україні, а Крим є частиною Росії. У січні 2021 року він навіть погрожував захопленням Києва.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі, рано, не хочу вас засмучувати», – казав Кеосаян.

Зокрема, російський пропагандист називав ЗСУ називав «мотивованими нацистами». «Ми не воюємо з якимось збродом, а з дуже мотивованими нацистами, яких протягом восьми років готували вся Європа й вся Америка. Від цього подвиг наших бійців, офіцерів, нашого народу лише зростає», – заявляв Кеосаян.

Також російський пропагандист закликав вбивати українських військовополонених.

За свою діяльність із розпалювання ненависті та підтримку російської агресії російський пропагандист перебував під санкціями України, ЄС, Канади та Великої Британії.

Нагадаємо, у Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила 26 вересня дружина, головна редакторка RT та також пропагандистка Маргарита Симоньян. На початку року Симоньян писала, що Кеосаян пережив клінічну смерть та був у комі через проблеми із серцем.

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку.

Теги: пропагандист Маргарита Симоньян росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті і назвав напрямок, де Росія концентрує сили
Зеленський після доповіді Сирського анонсував удари по території РФ
31 серпня, 13:25
Окупанти маніпулюють українськими дітьми на захоплених територіях
На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»
13 вересня, 08:03
Юсов наголосив, до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території
Розвідка оцінила, як довго триватиме наступ РФ на фронті
6 вересня, 16:18
Максим Суворов народився 5 червня 2007 року
Сили оборони ліквідували наймолодшого окупанта
8 вересня, 19:30
Перед операцією Симоньян зустрілася із патриархом Кирилом, який нагородив їїорденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
9 вересня, 10:15
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
12 вересня, 16:41
Від пекельного копання окупанта врятували Збройні сили України
Приїхав за дев’ять тисяч кілометрів, щоб будувати баню. Полонений окупант розвеселив історією своєї служби
13 вересня, 20:13
Олег Сенцов воює від початку повномасштабного вторгнення
Сенцов отримав у війську нову посаду
14 вересня, 17:54
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 вересня, 07:57

Соціум

Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну
Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну
Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ
Сили оборони знищили «Іскандер» 448-ї ракетної бригади РФ
Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua