Смерть Тиграна Кеосаяна: що російський пропагандист казав про Україну

Російський пропагандист закликав вбивати українських військовополонених

Сьогодні, 26 вересня, Маргарита Сімоньян повідомила про смерть свого чоловіка Тиграна Кеосаяна, який кілька місяців перебував у комі. Кеосаян – російський пропагандист, відомий антиукраїнськими висловлюваннями та активною підтримкою війни Росії проти України. «Главком» зібрав добірку його цитат.

Кеосаян неодноразово твердив, що українська влада є нелегітимною, стверджував, ніби Донбас не належить Україні, а Крим є частиною Росії. У січні 2021 року він навіть погрожував захопленням Києва.

«Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі, рано, не хочу вас засмучувати», – казав Кеосаян.

Зокрема, російський пропагандист називав ЗСУ називав «мотивованими нацистами». «Ми не воюємо з якимось збродом, а з дуже мотивованими нацистами, яких протягом восьми років готували вся Європа й вся Америка. Від цього подвиг наших бійців, офіцерів, нашого народу лише зростає», – заявляв Кеосаян.

Також російський пропагандист закликав вбивати українських військовополонених.

За свою діяльність із розпалювання ненависті та підтримку російської агресії російський пропагандист перебував під санкціями України, ЄС, Канади та Великої Британії.

