Вибух в Одесі: судно пошкоджене через міну (відео)

В Одесі на узбережжі стався вибух, імовірно, внаслідок підриву вантажного судна на морській міні. Корабель отримав значні пошкодження, а над його уламками видно густий дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Одеса.

Як зазначає речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, ніхто з екіпажу не постраждав. Наразі триває огляд судна, і ймовірно воно зможе продовжити рух власним ходом.

❗️Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію про підрив цивільного судна на невстановленому вибуховому пристрої



Зараз відбувається огляд судна, ймовірно далі судно продовжить рух. Постраждалих з членів екіпажу немає. pic.twitter.com/cmcaa3Of2S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 31, 2025

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів. Наразі фахівці вже розпочали роботи з відновлення електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.