Вибух в Одесі: судно пошкоджене через міну (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вибух в Одесі: судно пошкоджене через міну (відео)
В Одесі на узбережжі стався вибух
фото: скріншот з відео

Плетенкчук зазначив, що ніхто з екіпажу не постраждав

В Одесі на узбережжі стався вибух, імовірно, внаслідок підриву вантажного судна на морській міні. Корабель отримав значні пошкодження, а над його уламками видно густий дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Одеса.

Як зазначає речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, ніхто з екіпажу не постраждав. Наразі триває огляд судна, і ймовірно воно зможе продовжити рух власним ходом.

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів. Наразі фахівці вже розпочали роботи з відновлення електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

Теги: Одеса Одещина корабель

