Греція закрила повітряний простір для літаків із Білорусі

Директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі

Літакам з Греції заборонено літати до Білорусі. Також Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків із Білорусі. Про це повідомляє Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відповідно до рішення ради, літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією», – йдеться в документі.

Крім того, директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що відповідне рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Росія взялася погрожувати Греції через плани надати ППО Україні.