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Греція закрила повітряний простір для літаків із Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Греція закрила повітряний простір для літаків із Білорусі
фото ілюстративне

Директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі

Літакам з Греції заборонено літати до Білорусі. Також Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків із Білорусі. Про це повідомляє Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.

«Відповідно до рішення ради, літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією», – йдеться в документі.

Крім того, директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.

Зазначається, що відповідне рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Росія взялася погрожувати Греції через плани надати ППО Україні.

Теги: Білорусь війна Греція Україна

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