Як змінилася кількість закладів громадського харчування під час війни: дослідження

Кількість кав’ярень в Україні зросла на 35% у квітні 2024 року в порівнянні із груднем 2021 року

Тільки два сегменти ресторанного бізнесу показали зростання під час повномасштабної війни – це кав’ярні та фастфуд. Про це пише ресторанне медіа «Реве та стогне ресторатор», посилаючись на дані української компанії з автоматизації закладів Poster.

Кількість кав’ярень в Україні зросла на 35% у квітні 2024 року у порівнянні із груднем 2021 року. Кількість закладів фастфуду також показала зростання – на 15% більше ніж до повномасштабної війни.

Водночас на 35% зменшилася кількість кальянних, що найбільше серед усіх категорій закладів. Також значно зменшилася кількість кондитерських (-34%) і барів (-32%).

Кількість ресторанів зменшилася на 17%, закладів, які працюють тільки на доставку, на 17%, пабів на 16%, кафе на 13%. Незначне падіння у пекарень – на 9% менше ніж до повномасштабної війни.

Зазначимо, Poster – лідер серед українських систем автоматизації для кафе та ресторанів, закриває всі потреби: каса, склад, аналітика, CRM, застосунок для власника, QR-меню, оплата та відгуки, мобільний офіціант, доставка, фінанси, ПРРО.

Нагадаємо, з 1 вересня минулого року заклади громадського харчування Києва продовжили час роботи на одну годину – до 23:00.

До слова, близько 70% від усіх скарг бізнесу стосується теми податків, приблизно 9% – правоохоронних органів та 6% – митниці.