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Вибиті вікна, пожежа та пошкоджені авто: росіяни бідкаються через атаку на три області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибиті вікна, пожежа та пошкоджені авто: росіяни бідкаються через атаку на три області
Унаслідок атаки у Липецькій області РФ загорілася електропідстанція
фото з відкритих джерел

У Білгородській області спалахнула пожежа

У трьох регіонах Росії в ніч на 13 травня лунали вибухи, а також спалахнула електропідстанція в Липецькій області. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Традиційно окупанти заявляють, що «все збили», однак руйнівні наслідки свідчать про зворотне.

Зокрема росіяни заявили про атаку безпілотників у трьох областях: Липецькій, Білгородській та Курській.

Російські пропагандисти заявляють про «успішне відбиття» атаки, однак у Липецькій області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на електропідстанції. Як заявив губернатор регіону Ігор Артамонов, БпЛА буцімто були «придушені», жертв немає. Утім, в Становлянському окрузі зафіксували пожежу на електропідстанції.

Потужні вибухи також лунали в Білгородській та Курській областях. Так, в Білгородській області губернатор Вячєслав Гладков повідомив про збиття «кількох цілей». Про постраждалих інформація не надходила, водночас відомо про руйнування.

Зокрема на Білгородщині, за словами Гладкова, буцімто зруйновано приватний будинок, гараж та лазню. Ще у кількох будинках вибито вікна, пошкоджено покрівлю будинків та фасади, а також три автомобілі. В Білгородській області також спалахнула пожежа. Як повідомила місцева влада, «горіла суха трава».

Потужні вибухи лунали й в Курській області. Російські телеграм-канали повідомляли, що в регіоні нібито працювало «пе-ве-о», а також заявляли про «збиття восьми дронів». Водночас місцева влада не коментувала нічну атаку БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 13 травня у Білгороді та Білгородському районі лунали вибухи. Нібито спрацювала система ППО, і як наслідок зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі. 

Також  у Липецьку область атакували безпілотники, після чого у Липецькій області спалахнула пожежа на електропідстанції.

Теги: безпілотник Білгород росія

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