У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)

Теплоходи не змогли впоратися з льодоходом під час зимової стоянки

Судна «Софрон Данилов» і «Капітан Бурковський», перебували на зимовому відстої

У російській Якутії на річці Лена затонули два теплоходи. Судна не впорались із льодоходом, повідомляє тelegram-канал 112.

«Судна «Софрон Данилов» і «Капітан Бурковський», перебували на зимовому відстої в районі селища Жиганськ і не впоралися з льодоходом. Крижані маси потопили обидва кораблі», – йдеться у повідомленні.

За даними 112, ніхто не постраждав, на місці працюють слідчі та криміналісти, які мають дати офіційну оцінку аварійної ситуації та причин, через які теплоходи пішли на дно.

Тим часом, Генштаб підтвердив ураження російського ракетного корабля «Циклон» у Севастополі. Військові уточнили, що подія сталося в ніч на 19 травня. Корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

Також 19 травня українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець».