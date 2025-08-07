США отримають стратегічний транзитний коридор на Кавказі – Reuters

Штати отримають права на розробку транзитного коридору, який називатиметься «Маршрут Трампа заради міжнародного миру і процвітання»

США отримають виняткові права на розробку стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ за мирною угодою між Вірменією та Азербайджаном. Лідери країн мають підписати її завтра, 8 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У Вашингтоні лідери країн підпишуть рамковий документ, що має на меті «конкретний шлях до миру» між двома країнами. Частиною угоди є розв’язування давньої проблеми транспортного сполучення. Азербайджан прагне отримати коридор через Вірменію, який би з'єднав основну частину країни з ексклавом Нахічевань, що межує з Туреччиною. Країна запросила такий коридор під час переговорів.

Згідно з деталями документа, які стали відомі Reuters, Вірменія надасть Сполученим Штатам «виняткові особливі права» на розробку транзитного коридору, який отримає назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру і процвітання» (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Маршрут функціонуватиме згідно з вірменським законодавством. США, своєю чергою, передадуть землю в суборенду консорціуму, який відповідатиме за інфраструктуру та управління. «Завдяки комерційним коштам цей крок розблокує регіон і запобігатиме подальшим воєнним діям», – зазначило джерело журналістів.

Також лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи із запитом про розпуск Мінської групи. Ця організація була створена в 1992 році для посередництва у врегулюванні конфлікту, і її співголовами з моменту заснування були Франція, Росія та США.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 серпня президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Прогнозується, що Алієв та Пашинян у Вашингтоні за посередництва Трампа підпишуть меморандум про наміри укласти мирний договір між Азербайджаном і Вірменією.

Як відомо, у березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору, однак знакова угода досі не підписана.