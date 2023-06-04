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Атака безпілотників на Крим: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака безпілотників на Крим: деталі
На півострові виявили девʼять дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти всю ніч відбивалися від БПЛА

Російська окупаційна влада запевняє, що вночі в Криму були нейтралізовані дев'ять безпілотників. Про атаку дронів повідомив глава окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова у Telegram.

«За минулу ніч силами ППО було збито пʼять ворожих БПЛА, ще чотири – заглушено і посаджено засобами РЕБ. Унаслідок падіння одного з БПЛА вибито скло у трьох будинках приватного сектору та двох автомобілях у місті Джанкої», – написав Аксьонов.

Він додав, що на території приватного домоволодіння було виявлено один безпілотник, який не вибухнув. Перед його розмінуванням 50 людей було евакуйовано. За його словами, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі росіяни заявили про збиття безпілотника у Джанкої.

Зауважимо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання. 

За даними британської розвідки, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим.

До слова, російські загарбники можуть готувати провокації на хімічному заводі в Армянську в тимчасово окупованому Криму. Це загрожує екологічною катастрофою для України, Туреччини та самої РФ. 

Теги: Крим безпілотник

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