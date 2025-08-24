ГУР: у Росії уражено Сизранський нафтопереробний завод

Українська розвідка уразила НПЗ, який виробляє 3% російського пального





У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Як повідомляє ГУР, Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить понад 3% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві пального та авіаційного гасу, які постачаються російським окупаційним військам.

На відео з місця події зафіксовано влучання та детонації. Наразі результати завданого удару уточнюються.

У розвідці зазначили, що Сили оборони України системно працюють над зниженням бойового потенціалу російських окупаційних військ і дестабілізацією їхніх логістичних можливостей, щоб примусити РФ припинити збройну агресію.

