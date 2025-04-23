Глава МЗС України засудив напад на туристів в Індії

Андрій Сибіга рішуче засудив акт насильства, назвавши його жахливим

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив офіційну позицію України щодо трагедії в індійському Пахалгамі, де внаслідок терористичного нападу загинуло багато людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву.

У своєму дописі на платформі X (раніше Twitter) Сибіга рішуче засудив акт насильства, назвавши його жахливим і таким, що не має жодного виправдання.

«Ми рішуче засуджуємо жахливий напад у Пахалгамі, індійському штаті Джамму та Кашмір, внаслідок якого загинуло багато людей. Коли гинуть невинні люди, це завдає нестерпного болю. Таке насильство немає виправдання. Цього похмурого дня Україна висловлює солідарність з Індією», – йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, у гірському регіоні Пахалгам, що в індійській провінції Джамму і Кашмір, 22 квітня бойовики здійснили напад на туристів, унаслідок якого загинуло щонайменше 20 осіб. Теракт, що стався в популярному серед відпочивальників районі Гімалаїв, став одним із найкривавіших за останні роки. Про трагедію повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами свідків, напад був раптовим і стався просто на очах у туристів. Один із очевидців розповів India Today, що спершу люди подумали про петарди, але після криків і стрілянини почали тікати з місця події, аби врятуватися. Індійські правоохоронці повідомили, що стрілянина відбулася в гірській місцевості поза основними дорогами, імовірно, її здійснили двоє або троє бойовиків.

Точна кількість загиблих наразі уточнюється – за різними даними, йдеться про 20–26 осіб. Місцева влада поки не оприлюднила інформацію про національність жертв.

Відповідальність за напад взяло на себе маловідоме угруповання «Кашмірський опір».