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Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі
Туреччина брала участь у пошука гвинтокрила президента Ірану
фото із відкритих джерел

Міністр транспорту Туреччини Уралоглу: гелікоптер із Раїсі не подавав сигналів

Туреччина не зафіксувала сигналів із гвинтокрила, що впав на північному заході Ірану з президентом Ібрахімом Раїсі. Про це заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу в ефірі телеканалу TRT Haber. За його словами, систему було відключено або її не було.

«Іран був у межах нашої зони відповідальності за морський і повітряний пошук і порятунок. Насамперед ми стежили за тим, чи гвинтокрил подавав сигнали. Ми відразу ж зв'язалися з іранською стороною, але, на жаль, визначили, що сигнальну систему або було відключено, або гелікоптер взагалі не був оснащений такою системою», – сказав турецький міністр.

Відповідаючи на запитання, чи була ймовірність того, що це було вбивство, Уралоглу сказав: поки що рано коментувати це питання, і що спочатку це мало вигляд нещасного випадку, оскільки погода була дійсно несприятливою і туманною.

Уралоглу звернув увагу на те, що район, у якому впав гелікоптер, розташований в зоні відповідальності морського та повітряного пошуково-рятувального центру Туреччини. Саме турецький безпілотник знайшов уламки гвинитокрила.

До слова, турецький безпілотник Bayraktar Akinji увійшов у повітряний простір Ірану, щоб допомогти в пошуку гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном. 

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан повідомляв, що з місця катастрофи був отриманий сигнал з гвинтокрила та мобільного телефону одного з членів екіпажу.  65 рятувальних загонів брали участь у пошуку, але їм заважали суворі погодні умови.

Нагадаємо, президент Ірану загинув під час аварії гвинтокрила 19 травня в провінції Східний Азербайджан. На борту також були міністр закордонних справ республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Малек Рахматі та п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем. 

Пізніше стало відомо, що президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. При цьому гелікоптер розвивав крейсерську швидкість до 190 км/год. Згідно із повідомленням журналістів BBC, авіакатастрофа в Ірані принаймні частково є результатом десятиліть санкцій США, які серйозно послабили його повітряний флот країни.

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Теги: Туреччина безпілотник президент гелікоптер Азербайджан вертоліт вбивство авіакатастрофа Іран міністр погода

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