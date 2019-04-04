Повінь в Ірані: кількість жертв зросла до 70 осіб



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Наслідки негоди в Ірані Фото: Anadolu

768 чоловік по всій країні отримали травми

Кількість жертв повені в Ірані зросла вже до 70 осіб, чотири людини зникли безвісти, ще 768 чоловік по всій країні постраждали.

Про це в четвер, 4 квітня, повідомляє Anadolu.

«Жертвами внаслідок проливних дощів селів і повеней в Ірані стали 70 осіб. З них у провінції Фарс загинули 23 людини, в Лурестані - 14, Гюлістані - 8 і т. д.», - доповів глава Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Бенкет-Хусейн Колівенд.

За його словами, чотири особи в Хузістані, Мазендерані і Лурестані зникли безвісти, 768 чоловік по всій країні отримали травми.

Раніше повідомлялося, що масштабна повінь в Ірані забрала життя вже 62 людей.

Нагадаємо, в Ірані йде термінова евакуація жителів західних районів через масштабні повені. Розпорядження влади стосується десятків населених пунктів, розташованих в долинах річок Дез і Карху.

Тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Під воду пішла майже вся провінція Лурестан. Сусідньому - Хузестану теж загрожує повінь.