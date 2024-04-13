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Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці
На корабель висадилися вартові ісламської революції
фото: скріншот із відео

Контейнеровоз MSC Aries захопили військово-морські сили корпусу вартових ісламської революції

У суботу, 13 квітня, Іран заявив, що пов’язане з Ізраїлем судно було захоплено в Ормузькій протоці. Про це пише Times of Israel.

Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що захоплення пов’язаного з Ізраїлем судна MSC Aries було здійснено військово-морськими силами корпусу вартових ісламської революції.

За даними Associated Press, контейнеровоз MSC Aries пов’язаний із лондонською компанією Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Як повідомлялося, низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян покинути Іран. Також міністерство закордонних справ Франції звернулося до громадян країни з проханням утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій.

Міністерство закордонних справ Польщі раніше також оновило попередження для поляків щодо поїздок та перебування в Ізраїлі, на палестинських територіях та Лівані.

Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн наказали своїм громадянам негайно покинути Ізраїль та Іран.

Нагадаємо, Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Однак Тегеран ще не має плану нападу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

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